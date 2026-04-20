Укрзалізниця обновляет тарифы с 25 апреля: кто из пассажиров и в какие дни будет платить больше

Поездки с особым комфортом теперь будут иметь свою биржевую цену. Укрзалізниця переходит на систему динамического ценообразования для премиальных сегментов. Это значит, что стоимость билетов в вагоны СВ и первый класс Интерсити+ теперь будет зависеть от того, насколько заранее вы планируете поездку и есть ли на нее ажиотаж.

Укрзалізниця меняет подход к тарифам

Новые правила начнут действовать для внутренних рейсов уже с 25 апреля. При этом железнодорожники успокаивают: изменения коснутся только 10% пассажиров, выбирающих самые дорогие места. Для всех остальных — тех, кто ездит в плацкарте, купе или вторым классом — тарифы остаются замороженными на уровне 2021 года.

В Укрзализныце объясняют, что такой шаг — это мировая практика, которая поможет выровнять спрос:

— Для страны принципиально важно сохранять доступность перевозок для граждан, в том числе доступность сообщения с прифронтовыми общинами. Именно поэтому тарифы на билеты 2 класса, а также в купейные и плацкартные вагоны остаются социально ориентированными, — подчеркивают в компании.

Как теперь будут рассчитывать цену

Чтобы не переплачивать за комфорт, пассажирам советуют обратить внимание на четыре ключевых фактора:

Год разделили на 16 периодов. Очевидно, что в «высокий» сезон (например, в августе) цена будет выше, а в периоды затишья — приятнее;

Выгоднее всего путешествовать во вторник и среду. А вот за поездку в пятницу или воскресенье придется выложить больше, так как именно в эти дни спрос зашкаливает;

Если покупать билет за несколько недель, можно существенно сэкономить. Те же, кто привык вспоминать о билете в день отправления, почувствуют разницу в цене;

Система будет видеть: если места в СВ не раскупают, цена будет автоматически снижаться, чтобы привлечь пассажиров.

Что с зарубежными поездками

Здесь изменения вступят в силу чуть раньше — для дат отправления, начиная с 18 апреля 2026 года. Стоимость мест в вагонах СВ (люкс) международных поездов проиндексируют примерно на 20%. Железнодорожники говорят, что это вынужденный шаг, ведь именно люкс на зарубежные направления разлетается быстрее всего, несмотря на цену.

В то же время купе и Интерсити в Европу не подорожают. Укрзалізниця сознательно оставляет эти цены неизменными, чтобы украинцы, которые сейчас разбросаны по миру, имели возможность чаще видеть родных и как можно скорее возвращались домой.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!