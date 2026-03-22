Остров мурлыкания в Одессе: кошки-переселенцы с Востока ищут новые семьи в уютном кафе

В историческом центре Одессы появилось необычное пространство — котокафе, где каждая чашка кофе помогает четвероногим переселенцам найти новый дом. Здесь живут коты, которых волонтеры эвакуировали из прифронтовых городов Востока Украины. Заведение сочетает в себе уютную кофейню и временный приют для пушистиков, пострадавших от войны.

Котокафе в Одессе: как животные-переселенцы ищут новые дома

Сейчас в заведении живут четверо котов: Ася, Чуча, Лео и Сергей. Все они пережили тяжелые испытания под обстрелами, прежде чем попасть в Одессу. Еще несколько пушистиков сейчас находятся на карантине и проходят необходимые медицинские процедуры, после чего также присоединятся к компании.

Для комфорта животных в кафе действуют строгие правила: посетители должны быть в бахилах или сменной обуви, а для самих котов обустроена специальная комната, куда они могут спрятаться от лишнего внимания.

Это их комната и это их такие мини-двери. Когда эти двери в целом закрыты, когда есть посетители, они идут сюда поесть, попить водичку и сделать свои кошачьи дела, — рассказывает совладелица заведения Елена Смешко.

Тематический уют и Раф Муркотун

Весь интерьер кафе посвящен котам — от разрисованных стен до оригинального меню. Посетителям предлагают кофе Рыжий кот, Мяу-матчу или Раф Муркотун. Однако гости признаются: приходят сюда не только ради напитков.

Очень много людей, которые любят котиков. Таких потискать, еще кофе попить — это очень хорошо. Многие котики живут на улице, их всех жалко, хочется приютить, — делится впечатлениями посетительница Александра.

Проект удалось воплотить в жизнь благодаря государственному гранту. Елене помогает совладелец Александр, который занимается развитием заведения в свободное от военной службы время. Для него этот проект — о гуманности и лице нашей страны.

В такие времена нужно брать на себя инициативу, нужно что-то делать и спасать, кто как может. Отношение к животным — это также лицо общества. Это наш маркер, которым мы будем от наших агрессоров-соседей отличаться, я думаю, в лучшую сторону, — убежден совладелец котокафе Александр.

Как стать хозяином пушистика

Главная цель заведения — найти каждому животному любящую семью. Одна кошка уже нашла свой дом и уехала к новым хозяевам. Однако процедура усыновления ответственная: потенциальным владельцам нужно пройти анкетирование и соответствовать определенным критериям, чтобы волонтеры были уверены в безопасности животного.

Котики приехали из таких опасных мест, и здесь они счастливы, я уверена. И мы будем искать им семью, — добавляет Елена Смешко.

Несмотря на трудности на старте, в частности временное закрытие из-за блэкаутов и проблем с отоплением, сейчас котокафе снова работает, согревая одесситов и спасая жизни маленьких хвостиков.

Хотя этот проект является успешным примером частной инициативы, проблема брошенных животных в масштабах страны остается острой. Пока одни находят уют в кофейнях, тысячи других ждут помощи в переполненных вольерах.

