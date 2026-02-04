Як розрахувати, коли святкують Великдень: формула для самостійного підрахунку

Великдень — одне з найдавніших і найважливіших християнських свят. Його відзначають на честь Воскресіння Ісуса Христа.

Однак дата Великодня щороку різна та обчислюється за місячно-сонячним календарем. Як розрахувати, коли святкують Великдень — читай у матеріалі.

Великдень: історія свята

Християнський Великдень історично святкують у неділю. Відзначали Пасху після єврейського Песаху — свята на честь виходу євреїв з єгипетського полону. В перший час християнства не було однієї дати святкування Великодня.

У 196 році в Римі ухвалили святкування Великодню у неділю, тоді як на Сході, в Ефесі, святкували Великдень у перший день Песаху.

Через відмову християн на Сході уніфікувати церковну практику папа Римський Віктор І відлучив ефесян від церкви, проте пізніше скасував своє рішення через велику опозицію у Західній церкві.

На І Вселенському соборі в 325 році офіційно затвердили святкування Великодня у першу неділю після 14 нісана (єврейського весняного місяця), оскільки 14 нісана починався Песах. Так і було встановлено правило святкування Воскресіння Христового у першу неділю після нього.

Крім цього, у Правилах Святих Апостолів (орієнтовна дата формування тексту — кінець 4 століття) встановлюється, що Великдень треба святкувати після весняного рівнодення і християнська Пасха не має збігатися з Песахом.

Чому змінюється дата Пасхи

Дата з року в рік визначається зі співвідношення сонячного та місячного календарів. В обчисленні враховують обертання Землі навколо Сонця й обертання Місяця навколо Землі.

Також дата має припадати на неділю.

Великдень святкується першої неділі після весняного повного місяця. Весняним повним місяцем вважається перший повний місяць, що настав після дня весняного рівнодення, яке святкується 21 березня.

Цього правила дотримуються як православні, так і католики.

Через те, що дату Великодня розраховують за місячним календарем, вона може припадати на період з 4 квітня по 8 травня. Проте іноді її можуть й перенести на тиждень вперед, якщо вона припаде на Песах.

Як вираховують Пасху

Для обчислення Великодня щороку використовують Метонів цикл. Суть циклу — знайти точки переліку між сонячним та місячним календарями, бо місячний рік дорівнює 355 добам, а сонячний — 365,25.

Метон вирахував, що 19 сонячних років дорівнюють 235 синодичним місяцям (синодичний місяць — повний цикл обертання Місяця навколо Землі, він становить 29,5 доби). Саме тому Метонів цикл застосовують до обчислення Великодня, а його дати повторюються за 19-річним циклом. Песах при цьому завжди припадає на повний місяць.

Як розрахувати, коли святкують Великдень: формула

У результаті обрахунків за формулою ти отримаєш дату старого стилю. Для переведення в новий — додай до неї число 13.

Можна позначити дату Пасхи символом x. Для визначення дати Пасхи за формулою необхідно вирахувати значення п’яти змінних:

а — залишок від ділення числа року на 19;

b — залишок від ділення числа року на 4;

c — залишок від ділення числа року на 7;

d — залишок від арифметичного виразу (19a + 15) : 30;

e — залишок від арифметичного виразу (2b + 4c + 6d + 6) : 7.

Якщо d + e < 9, то Пасха припадає на березень, а її дату визначаємо за формулою: x = 22 + d + e. Якщо d + e > 9, то Пасха припадає на квітень, а для визначення дати застосовується формула: x = d + e – 9.

На коли припадатиме Великдень в наступних роках

2025 — 20 квітня;

2026 — 12 квітня;

2027 — 2 травня;

2028 — 16 квітня;

2029 — 8 квітня;

2030 — 28 квітня.

