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Складаєш іспити на магістра? Отримай таблиці переведення балів ЄВІ в шкалу 100-200 балів

Ольга Петухова, редакторка сайту 25 Червня 2025, 14:15
Переведення балів ЄВІ таблиця
Фото Pexels

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