ЄВІ-2025: як проходить іспит та яка структура завдань

Для вступу на бакалаврат, треба складати НМТ, а для вступу на магістратуру або аспірантуру — ЄВІ. Єдиний вступний іспит треба складати усім, не залежно від обраної спеціальності.

Багатьом цікаво, як проходить ЄВІ. Ця процедура схожа на складання НМТ, але має трішки іншу структуру. Читай, як проходить ЄВІ-2025 та які завдання має іспит.

Структура ЄВІ 2025

Іспит складається з двох основних блоків — ТЗНК та іспит іноземної мови.

ТЗНК — тест загальної навчальної компетентності — складається з 27 завдань:

4 завдання — на заповнення пропусків у текстах;

23 завдання — з вибором однієї правильної відповіді.

За цей блок людина може максимально отримати 33 бали. Метою цих завдань є перевірка логічного мислення, аналітичних навичок, уміння працювати з інформацією.

Тест з іноземної мови може включати англійську, німецьку, французьку, іспанську — за вибором людини. У цій частині всього 30 завдань:

6 — на встановлення відповідності;

5 — з вибором правильної відповіді;

19 — на заповнення пропусків у текстах.

Якщо відповісти правильно на всі питання цієї частини, то можна отримати максимальну кількість балів — 30. Тут метою є перевірка навичок читання й використання мови.

ЄВІ загалом триває 120 хвилин (2 години). Завдання з обох блоків виконуються в межах єдиного тесту, без перерви.

Етапи проходження ЄВІ-2025

Реєстрація — відбувається заздалегідь у визначені МОН строки через приймальну комісію ЗВО. Отримання запрошення — учасники дізнаються дату, час і адресу пункту тестування. Проходження іспиту — в паперовій або комп’ютерній формі (залежно від формату у 2025 році). Оцінювання — тестові бали перетворюють у 200-бальну шкалу. Публікація результатів — в особистому кабінеті вступника на офіційній платформі.

Щоб отримати змогу боротися у конкурсі на вступ до закладів вищої освіти, треба набрати мінімальну кількість балів — 5 у блоці ТЗНК і 5 у блоці іноземної мови.

Якщо ти хочеш вступати на бакалаврат, то треба складати НМТ. Раніше ми розповідали, що буде, якщо не скласти НМТ.

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