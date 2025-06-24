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ЄВІ-2025: як проходить іспит та яка структура завдань

Богдана Макалюк, журналістка сайту 24 Червня 2025, 12:30
ЄВІ-2025: як проходить
Фото Unsplash

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