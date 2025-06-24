ЕВЭ-2025: как проходит экзамен и какова структура заданий

Для поступления на бакалавриат нужно сдавать НМТ, а для поступления на магистратуру или аспирантуру — ЕВЭ. Единственный вступительный экзамен надо сдавать всем, независимо от выбранной специальности.

Многим интересно, как проходит ЕВЭ. Эта процедура похожа на сдавание НМТ, но имеет несколько иную структуру. Читай, как проходит ЕВЭ-2025 и какие задачи есть в экзамене.

Структура ЕВЭ 2025

Экзамен состоит из двух основных блоков — ТЗНК и экзамен иностранного языка.

ТЗНК — тест общей учебной компетентности — состоит из 27 заданий:

4 задания — на заполнение пробелов в текстах;

23 задания — с выбором одного правильного ответа.

За этот блок человек может максимально получить 33 балла. Целью этих заданий является проверка логического мышления, аналитических навыков, умение работать с информацией.

Тест по иностранному языку может включать английский, немецкий, французский, испанский — по выбору человека. В этой части всего 30 задач:

6 — на установление соответствия;

5 — с выбором правильного ответа;

19 — на заполнение пробелов в текстах.

Если ответить правильно на все вопросы этой части, можно получить максимальное количество баллов — 30. Здесь целью является проверка навыков чтения и использования языка.

ЕВЭ в общей сложности длится 120 минут (2 часа). Задания по обоим блокам выполняются в пределах единого теста, без перерыва.

Этапы прохождения ЕВИ-2025

Регистрация — происходит заранее в определенные Минобразования сроки через приемную комиссию ЗВО. Получение приглашения — участники узнают дату, время и адрес пункта тестирования. Прохождение экзамена — в бумажной или компьютерной форме (в зависимости от формата в 2025 году). Оценивание — тестовые баллы превращают в 200-балльную шкалу. Публикация результатов — в личном кабинете абитуриента на официальной платформе.

Чтобы получить возможность бороться в конкурсе на поступление в высшие учебные заведения, нужно набрать минимальное количество баллов — 5 в блоке ТЗНК и 5 в блоке иностранного языка.

Если ты хочешь поступать на бакалавриат, то нужно сдавать НМТ. Ранее мы рассказывали, что будет, если не сдать НМТ.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.