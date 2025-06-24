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ЕВЭ-2025: как проходит экзамен и какова структура заданий

Богдана Макалюк, журналист сайта 24 июня 2025, 12:30
ЄВІ-2025: как проходит
Фото Unsplash

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