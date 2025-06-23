Что брать с собой на ЕВЭ: перечень вещей, которые обязательно нужны для сдачи экзамена

С 7 июля по 28 июля будет продолжаться основная сессия единого вступительного экзамена или как его привыкли сокращенно называть — ЕВИ. Его необходимо сдавать всем абитуриентам, которые планируют поступать на магистратуру и продолжать обучение в университете.

Важно, что этот экзамен должны сдавать все поступающие: как те, кто хочет поступить на бюджет, так и контрактники.

Однако у будущих студентов может возникнуть вопрос: что брать с собой на ЕВЭ? Поэтому предлагаем тебе узнать больше о том, как подготовиться к важному экзамену. Больше об этом рассказали в УЦОКО.

Что нужно брать на ЕВЭ 2025: список

Согласно календарному плану, основная сессия ЕВИ продлится с 7 июля по 28 июля. Дополнительная сессия будет проведена ​​18-28 августа 2025 года. Такие данные приведены в официальном календаре от УЦОКО.

Зарегистрироваться для прохождения ЕВИ 2025 можно было со 2 по 23 мая. А также 16 и 17 июня проходил дополнительный период для тех, кто не успел пройти регистрацию.

Предварительно абитуриент должен просмотреть такую информацию: день, время и место проведения экзамена. Они должны быть указаны в приглашении. Вся информация должна была прийти до 12 июня в Кабинет участника вступительных экзаменов в магистратуру. Тем, кто будет проходить дополнительную сессию, информация поступит до 14 августа 2025 года.

При себе нужно иметь три основные вещи:

Экзаменационный листок. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Важно, что это должен быть тот документ, который использовался при регистрации. Приглашение-пропуск. Его можно найти в кабинете абитуриента и нужно предварительно напечатать.

В перечень вещей, которые брать с собой на ЕВЭ относятся и необязательные. Но если будет желание, возьми с собой прозрачную бутылку воды. Однако есть важный момент — она должна быть без этикетки.

Также можешь взять с собой ручку. Это нужно, чтобы записывать все необходимое во время ЕВЭ в черновик. Заметим, что цвет ручки не имеет значения, поэтому можешь брать любую.

Учитывай, что при отсутствии любого из перечисленных документов абитуриента к экзамену не допустят.

Кроме того, учитывай, что нужно заблаговременно прийти в экзаменационный пункт, ведь за 10 минут до начала ЕВЭ вход закрывают. Все, кто опоздал не будут допущены к сдаче.

Ранее мы рассказывали, какие документы нужны для поступления в университет в 2025 году.

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