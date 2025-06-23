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Що брати з собою на ЄВІ: перелік речей, які обов’язково потрібні для складання іспиту

Діана Просяник, редакторка сайту 23 Червня 2025, 12:30
Що брати з собою на ЄВІ
Фото Pixabay

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