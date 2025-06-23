Що брати з собою на ЄВІ: перелік речей, які обов’язково потрібні для складання іспиту

З 7 липня до 28 липня триватиме основна сесія єдиного вступного іспиту або ж як його звикли скорочено називати — ЄВІ. Його необхідно здавати усім абітурієнтам, які планують вступати на магістратуру та продовжувати навчання в університеті.

Важливо, що цей іспит мають складати усі вступники: як ті, хто хоче вступити на бюджет, так і контрактники.

Однак у майбутніх студентів може постати питання: що брати з собою на ЄВІ? Тому пропонуємо тобі дізнатися більше про те, як підготуватися до важливого іспиту. Більше про це розповіли в УЦОЯО.

Що потрібно брати на ЄВІ 2025: список

Відповідно до календарного плану, основна сесія ЄВІ триватиме з 7 липня до 28 липня. Додаткову сесію складатимуть 18–28 серпня 2025 року. Такі дані наведені в офіційному календарі від УЦОЯО.

Зареєструватися для проходження ЄВІ 2025 можна було з 2 до 23 травня. А також 16 та 17 червня проходив додатковий період для тих, хто не встиг пройти реєстрацію.

Попередньо, абітурієнти мають переглянути таку інформацію: день, час та місце проведення іспиту. Вони мають бути вказані у запрошенні. Вся інформація мала прийти до 12 червня в Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури. Тим, хто проходитиме додаткову сесію, інформація надійде до 14 серпня 2025.

При собі на ЄВІ потрібно мати три основні речі:

Екзаменаційний листок. Паспорт чи інший документ, що посвідчує особу. Важливо, що це має бути той документ, який використовувався під час реєстрації. Запрошення-перепустку. Її можна знайти у кабінеті абітурієнта та потрібно попередньо надрукувати.

До переліку речей, що брати з собою на ЄВІ, належать і не обов’язкові. Але, якщо матимеш бажання, візьми з собою прозору пляшку води. Однак важливий момент — вона має бути без етикетки.

Також можеш взяти з собою ручку. Це потрібно, щоб записувати усе необхідне під час ЄВІ у чернетку. Зауважимо, що колір ручки не має значення, тож можеш брати будь-яку.

Враховуй, що за відсутності будь-якого з перелічених документів абітурієнта до іспиту не допустять.

Крім того, зважай, що потрібно завчасно прийти в екзаменаційний пункт, адже за 10 хвилин до початку ЄВІ вхід закривають. Усі, хто запізнився, не будуть допущені до здачі.

Раніше ми розповідали, які документи потрібні для вступу в університет у 2025 році.

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