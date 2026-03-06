Коли обрізати виноград весною: навіщо це робити і коли саме

Навесні садівники починають готувати розсаду для городу, сіяти різне насіння і думати про те, як виглядатиме їхній сад влітку. Навесні потрібно обрізати дерева, кущі та виноград. Ми розповімо, коли обрізати виноград навесні та навіщо це робити.

Коли обрізати виноград весною

Обрізати виноград навесні потрібно за температури +5-7°С, зазвичай цей період настає в березні. Але іноді перший місяць весни може бути холодним, тому варто дочекатися відповідної температури.

Деякі садівники обрізають виноградну лозу, орієнтуючись на фази Місяця. Виноград старше трьох років обрізають на спадний Місяць, щоб гілки відростали повільніше. А молоду рослину навпаки — на Місяць, що росте. Тоді основні пагони зміцнюються.

Загалом обрізати лозу слід до початку сокоруху. Морозостійкі сорти можна обрізати вже в березні. Час проведення цієї процедури також залежить від віку кущів — у перші 2-3 роки обрізку рекомендується виконувати лише в теплу пору року.

Навіщо обрізати виноград весною

Є дві головні цілі, через які обрізають виноград навесні: поліпшення плодоношення і розрідження гілок.

А проведене пасинкування покращить кількість та якість ягід.

Пасинкування винограду — обрізання нинішніх пагонів, що ростуть у пазухах листя. Пасинки треба зрізати, залишаючи один – два листочки біля основи. Якщо пропустити цей етап, за літо пасинок матиме власні гілочки.

Якщо не обрізати й не пасинкувати виноград навесні, він ростиме, як йому заманеться. Свої соки він пускатиме не на плоди, а на листя та верхівку. Через це ягоди будуть маленькими та несмачними.

Також навесні зрізають усі пагони, які минулого року відплодоносили, залишаючи пні по 0,5 см.

Після обрізання треба обробити виноград.

Поради щодо обрізання винограду весною

При обрізанні винограду слід звернути увагу на такі фактори:

лоза має перевищувати 180 см;

найкраща товщина лози — 6–12 мм;

пагони тонші за 5 мм і грубіші за 12 мм зрізають;

пеньок, який залишають над брунькою, має дорівнювати 3 см;

треба зрізати листя, яке затіняє грону.

Як підрізати лозу винограду весною

Лозу слід обрізати до шару деревини зі світло-зеленим зрізом, тобто до живої частини.

При обрізанні над брунькою має залишатися не більше 2 см пагона. На кожній плодовій стрілці лози потрібно зберігати певну кількість вічок, що визначається діаметром пагона. Наприклад, якщо товщина гілки становить 5 мм, залишають 5 вічок.

Для гілок із діаметром 6, 7 або 8 мм — відповідно 6 вічок. Якщо діаметр 9-10 мм, кількість вічок дорівнює або перевищує діаметр на 1-2 одиниці. Крім товщини пагона, кількість вічок залежить і від ваги грона — що воно більше, то більше вічок слід залишити.

Якщо на рослині з’являється багато молодих пагонів, а їхня товщина залишається такою ж, як і минулого року, це свідчить про виснаження винограду через надмірний урожай. У такій ситуації варто провести обрізку куща.

