Коли обрізати дерева навесні: щоб квітнули і тішили плодами

Весняна обрізка дерев: перелік рослин та методи обрізки

Про правила обрізки дерев та рослин у саду навесні розповіло видання Express. Обрізання дерев та кущів потрібне не лише для естетичного вигляду саду, воно ще й сприяє кращому цвітінню та плодючості рослин.

Найкращий час для обрізки дерев — середина та кінець квітня. Обрізка сприяє здоровому росту рослин та запобігає грибковим інфекціям.

Першими потрібно обрізати фруктові дерева — абрикоси, персики, вишні, черешні. Вони ростуть найшвидше.

Обріж хворі та пошкоджені пагони. Молоді пагони можна трохи вкоротити.

Живі огорожі із самшиту також можна підстригати в цей період. Вчасне прибирання зайвих пагонів сприяє гарній формі на весь сезон, а ще рівномірному росту без прогалин.

Прибирати потрібно й частини живої огорожі, які погано сформувалися. Добре сформовані обрізуй на третину.

Для обрізування малих рослин найкраще підходять секатори, для більших можна використовувати електроножиці, кущорізи та бензопили.

Весняна обрізка кущів та живих огорож

Якщо в тебе на городі ростуть багаторічні трави, такі як чебрець, розмарин, шавлія або лаванда, їх також потрібно оновлювати. Вкороти пагони на чверть. Вони відновляться і ростимуть ще краще.

Для обрізування хвойних дерев та кущів дотримуйся простої інструкції: гострим секатором роби рівний зріз, кінчики пагінців вкороти не більш як на третину.

Кущі можна обрізати відразу після цвітіння. Так вони краще перенесуть цей процес, а наступного року будуть квітнути ще пишніше.

Такі рослини, як бузок та рододендрон, не можна обрізати, коли заманеться, адже в такому разі вони більше ніколи не розквітнуть.

Найголовнішу рослину в кожному саду — троянду — слід обрізати також навесні, бо взимку вона переохолоджується та часто вимерзає. Відріж пошкоджені та мертві пагони до зеленої та здорової частини.

Також потрібно вкорочувати тонкі, слабкі пагони та такі, що ростуть всередину куща. Після обрізування троянд місця зрізів потрібно обробити спеціальним розчином, щоб запобігти інфікуванню.

