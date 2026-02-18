Перша обробка саду весною у 2026: коли, чим і як правильно обприскувати дерева

Навесні, коли сонце починає прогрівати землю, сад поступово прокидається. Але разом із деревами отримують поштовх для розвитку і їхні хвороби та шкідники, які зимували на корі та гілках.

Тому перша обробка саду весною – це необхідна процедура, за яку дерева неодмінно віддячать здоровим і рясним врожаєм.

Перша обробка саду навесні 2026: найефективніші засоби

Досвідчені садівники починають обробляти сад щойно минули морози і температура повітря досягла приблизно 5 градусів тепла. Дерева в цей час ще сплять, тому розчини можна брати з високою концентрацією діючих речовин.

Обробляти ними потрібно не лише дерева і кущі, а й пристовбурові кола.

В топі препаратів для перших обприскувань:

3% бордоська рідина — суміш води, вапна та мідного купоросу. Мідь у ній працює як фунгіцид: знищує грибкові інфекції, що могли перезимувати;

розчин залізного купоросу — допомагає при плямистостях та мохах на корі;

нітрофен — старий, але надійний препарат для ранньої обробки;

розчин карбаміду та мідного купоросу — для захисту і підживлення одночасно.

Усі ці засоби готують сад до нового сезону, очищують дерева та роблять їх більш стійкими до хвороб.

Перша обробка саду в 2026 3% бордоською рідиною

Бордоська рідина – це фунгіцид, який активно бореться з грибковими інфекціями (парша, гнилі, плямистості), що перезимували на корі та гілках.

Його можна придбати в садовому магазині, а можна приготувати власноруч. Для цього взяти:

мідний купорос – 300 г

негашене вапно- 300 г

вода – 10 л.

Розчини 300 г мідного купоросу в 2 л теплої води. В окрему ємність додай 300 г негашеного вапна і розмішай у 2 л води, щоб отримати вапняну суспензію.

Тонкою цівкою влий розчин міді в розчин вапна, без навпаки, постійно помішуючи — це важливо! Потім долий чисту воду до позначки 10 л — ти отримав робочий 3 % розчин. Використовуй його відразу після приготування, не зберігай.

Бордоська рідина добре залишається на поверхні рослини до місяця – це дуже тривалий захист.

Перша обробка дерев весною розчином карбаміду та мідного купоросу

Для приготування розчину потрібно:

700 г карбаміду (сечовини)

50 г мідного купоросу

на 10 л води

Мідний купорос попередньо розводять окремо, а потім об’єднують з розчином карбаміду. Отриманою сумішшю ретельно обробляють крону, стовбур і пристовбурні кола дерев.

Мідь в розчині працює як фунгіцид, знищує грибки та попереджає хвороби. А карбамід дезінфікує і водночас служить азотним добривом, яке проникає через пори дерева та живить його зсередини.

Май на увазі: після такого обприскування дерева трохи завмирають в розвитку на тиждень-півтора. Це має і позитивний ефект: їхнє цвітіння відкладається до моменту, коли вже минули небезпечні заморозки. І ні плоди, ні бутони не постраждають.

