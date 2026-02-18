Перша обробка саду весною у 2026: коли, чим і як правильно обприскувати дерева

Навесні, коли сонце починає прогрівати землю, сад поступово прокидається. Але разом із деревами отримують поштовх для розвитку і їхні хвороби та шкідники, які зимували на корі та гілках.
Тому перша обробка саду весною – це необхідна процедура, за яку дерева неодмінно віддячать здоровим і рясним врожаєм.
Перша обробка саду навесні 2026: найефективніші засоби
Досвідчені садівники починають обробляти сад щойно минули морози і температура повітря досягла приблизно 5 градусів тепла. Дерева в цей час ще сплять, тому розчини можна брати з високою концентрацією діючих речовин.
Обробляти ними потрібно не лише дерева і кущі, а й пристовбурові кола.
В топі препаратів для перших обприскувань:
- 3% бордоська рідина — суміш води, вапна та мідного купоросу. Мідь у ній працює як фунгіцид: знищує грибкові інфекції, що могли перезимувати;
- розчин залізного купоросу — допомагає при плямистостях та мохах на корі;
- нітрофен — старий, але надійний препарат для ранньої обробки;
- розчин карбаміду та мідного купоросу — для захисту і підживлення одночасно.
Усі ці засоби готують сад до нового сезону, очищують дерева та роблять їх більш стійкими до хвороб.
Перша обробка саду в 2026 3% бордоською рідиною
Бордоська рідина – це фунгіцид, який активно бореться з грибковими інфекціями (парша, гнилі, плямистості), що перезимували на корі та гілках.
Його можна придбати в садовому магазині, а можна приготувати власноруч. Для цього взяти:
- мідний купорос – 300 г
- негашене вапно- 300 г
- вода – 10 л.
Розчини 300 г мідного купоросу в 2 л теплої води. В окрему ємність додай 300 г негашеного вапна і розмішай у 2 л води, щоб отримати вапняну суспензію.
Тонкою цівкою влий розчин міді в розчин вапна, без навпаки, постійно помішуючи — це важливо! Потім долий чисту воду до позначки 10 л — ти отримав робочий 3 % розчин. Використовуй його відразу після приготування, не зберігай.
Бордоська рідина добре залишається на поверхні рослини до місяця – це дуже тривалий захист.
Перша обробка дерев весною розчином карбаміду та мідного купоросу
Для приготування розчину потрібно:
- 700 г карбаміду (сечовини)
- 50 г мідного купоросу
- на 10 л води
Мідний купорос попередньо розводять окремо, а потім об’єднують з розчином карбаміду. Отриманою сумішшю ретельно обробляють крону, стовбур і пристовбурні кола дерев.
Мідь в розчині працює як фунгіцид, знищує грибки та попереджає хвороби. А карбамід дезінфікує і водночас служить азотним добривом, яке проникає через пори дерева та живить його зсередини.
Май на увазі: після такого обприскування дерева трохи завмирають в розвитку на тиждень-півтора. Це має і позитивний ефект: їхнє цвітіння відкладається до моменту, коли вже минули небезпечні заморозки. І ні плоди, ні бутони не постраждають.
Читай також, як обробляти хвойні дерева навесні, аби не дати хворобам і шкідникам жодного шансу.
