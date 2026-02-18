Первая обработка сада весной в 2026 году: когда, чем и как правильно опрыскивать деревья

Весной, когда солнце начинает прогревать землю, сад постепенно просыпается. Но вместе с деревьями получают толчок для развития и их болезни и вредители, которые зимовали на коре и ветках.

Поэтому первая обработка сада весной – это необходимая процедура, за которую деревья непременно отблагодарят здоровым и обильным урожаем.

Первая обработка сада весной 2026: самые эффективные средства

Опытные садоводы начинают обрабатывать сад, как только прошли морозы и температура воздуха достигла примерно 5 градусов тепла. Деревья в это время ещё спят, поэтому растворы можно брать с высокой концентрацией действующих веществ.

Обрабатывать ими нужно не только деревья и кусты, но и приствольные круги.

В топе препаратов для первых опрыскиваний:

3% бордоская жидкость — смесь воды, извести и медного купороса. Медь в ней работает как фунгицид: уничтожает грибковые инфекции, которые могли перезимовать;

раствор железного купороса — помогает при пятнистостях и мхах на коре;

нитрофен — старый, но надёжный препарат для ранней обработки;

раствор карбамида и медного купороса — для защиты и подкормки одновременно.

Все эти средства готовят сад к новому сезону, очищают деревья и делают их более устойчивыми к болезням.

Читать по теме Когда обрабатывать деревья медным купоросом весной: советы садоводам по применению Рассказываем, зачем используют медный купорос.

Первая обработка сада в 2026 году 3% бордоской жидкостью

Бордоская жидкость — это фунгицид, который активно борется с грибковыми инфекциями (парша, гнили, пятнистости), перезимовавшими на коре и ветках.

Её можно приобрести в садовом магазине, а можно приготовить самостоятельно. Для этого взять:

медный купорос — 300 г

негашёную известь — 300 г

вода — 10 л.

Раствори 300 г медного купороса в 2 л тёплой воды. В отдельную ёмкость добавь 300 г негашёной извести и размешай в 2 л воды, чтобы получить известковую суспензию.

Тонкой струйкой влей раствор меди в раствор извести, не наоборот, постоянно помешивая — это важно! Затем долей чистую воду до отметки 10 л — ты получил рабочий 3% раствор. Используй его сразу после приготовления, не храни.

Бордоская жидкость хорошо удерживается на поверхности растения до месяца — это очень длительная защита.

Первая обработка деревьев весной раствором карбамида и медного купороса

Для приготовления раствора нужно:

700 г карбамида (мочевины)

50 г медного купороса

на 10 л воды

Медный купорос предварительно разводят отдельно, а затем объединяют с раствором карбамида. Полученной смесью тщательно обрабатывают крону, ствол и приствольные круги деревьев.

Медь в растворе работает как фунгицид, уничтожает грибки и предупреждает болезни. А карбамид дезинфицирует и одновременно служит азотным удобрением, которое проникает через поры дерева и питает его изнутри.

Имей в виду: после такого опрыскивания деревья немного замирают в развитии на неделю–полторы. Это имеет и положительный эффект: их цветение откладывается до момента, когда уже миновали опасные заморозки. И ни плоды, ни бутоны не пострадают.

