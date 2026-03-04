Стиль жизни Садоводство и огород

Когда обрезать деревья весной: чтобы цвести и радовали плодами

Анастасія Грубрина, журналист сайта 04 марта 2026, 12:10 3 мин.
когда обрезать деревья весной
Фото Pexels

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