Когда обрезать деревья весной: чтобы цвести и радовали плодами

Весна — время усиленного ухода за растениями в саду. Однако не все знают, какие растения и деревья нужно обрезать, чтобы они пышно цвели.

В материале мы расскажем, какие растения следует обрезать весной и дадим подробный список. Читай и заботься о своем саде.

Весенняя обрезка деревьев: список растений и методы обрезки

О правилах обрезки деревьев и растений в саду весной рассказало издание Express. Обрезка деревьев и кустов нужна не только для эстетичного вида сада, она еще и способствует лучшему цветению и плодовитости растений.

Лучшее время для обрезки деревьев — середина и конец апреля. Обрезка способствует здоровому развитию и предотвращает грибковые инфекции.

Первыми нужно обрезать фруктовые деревья — абрикосы, персики, вишни, черешни. Они растут быстрее всего.

Обрежь больные и поврежденные побеги. Молодые побеги можно немного укоротить.

Живые изгороди из самшита также можно подстригать в этот период. Своевременная уборка лишних побегов способствует хорошей форме на весь сезон, а еще равномерному росту без пробелов.

Убирать нужно и плохо сформировавшиеся части живой изгороди. Хорошо сформированные обрежь на треть.

Для обрезки маленьких растений лучше всего подходят секаторы, для больших можно использовать электроножницы, кусторезы и бензопилы.

Весенняя обрезка кустов и живых изгородей

Если у тебя на огороде растут многолетние травы, такие как чабрец, розмарин, шалфей или лаванда, их тоже нужно обновлять. Укороти побеги на четверть. Они возобновятся и будут расти еще лучше.

Для обрезки хвойных деревьев и кустов придерживайся простой инструкции: острым секатором делай ровный срез, кончики побегов укороти не более чем на треть.

Кусты можно обрезать сразу после цветения. Так они лучше перенесут этот процесс, а в следующем году будут цвести еще пышнее.

Такие растения, как сирень и рододендрон, нельзя обрезать, когда захочется, ведь в таком случае они больше никогда не зацветут.

Самое главное растение в каждом саду — розу — следует обрезать также весной, потому что зимой она переохлаждается и часто вымерзает. Отрежь поврежденные и мертвые побеги до зеленой и здоровой части.

Также нужно укорачивать тонкие, слабые побеги и те, которые растут внутрь куста. После обрезки роз места срезов нужно обработать специальным раствором, чтобы предотвратить инфицирование.

Раньше мы рассказывали о посевном календаре на 2026 год.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!