Стиль жизни Садоводство и огород

Когда обрезать виноград весной: зачем это делать и когда именно

Богдана Макалюк, журналист сайта 06 марта 2026, 14:20 3 мин.
Когда обрезать виноград весной
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь