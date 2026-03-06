Когда обрезать виноград весной: зачем это делать и когда именно

Весной садоводы начинают подготавливать рассаду для огорода, сеять разные семена и думать о том, как будет выглядеть их сад летом. Весной нужно обрезать деревья, кусты и виноград. Мы расскажем, когда обрезать виноград весной и зачем это делать.

Когда обрезать виноград весной

Обрезать виноград весной нужно при температуре +5–7 °С, обычно этот период наступает в марте. Но иногда первый месяц весны может быть холодным, поэту стоит дождаться соответствующей температуры.

Некоторые садоводы обрезают виноградную лозу, ориентируясь на фазы Луны. Виноград старше трех лет обрезают на убывающую Луну, чтобы ветви отрастали медленнее. А молодое растение наоборот — на растущую Луну. Тогда основные побеги укрепляются.

В общем обрезать лозу следует до начала сокодвижения. Морозостойкие сорта можно обрезать уже в марте. Время проведения этой процедуры также зависит от возраста кустов — в первые 2-3 года обрезку рекомендуется выполнять только в теплое время года.

Зачем обрезать виноград весной

Есть две главные цели, для которых обрезают виноград весной: улучшение плодоношения и разрежение ветвей.

А проведенное пасынкование улучшит количество и качество ягод.

Пасынкование винограда — обрезка нынешних побегов, растущих в пазухах листьев. Пасынки надо срезать, оставляя один – два листика у основания. Если пропустить этот этап, за лето пасынок будет иметь собственные веточки.

Если не обрезать и не пасынковать виноград весной, он будет расти, как ему вздумается. Свои соки он будет пускать не на плоды, а на листья и верхушку. Из-за этого ягоды будут маленькими и невкусными.

Также весной срезают все побеги, которые в прошлом году отплодоносили, оставляя пни по 0,5 см.

После обрезки надо провести обработку винограда.

Советы по обрезанию винограда весной

При обрезании винограда надо обратить внимание на следующие факторы:

лоза не должна превышать 180 см;

лучшая толщина лозы — 6–12 мм;

побеги тоньше 5 мм и грубее 12 мм срезают;

пенёк, который оставляют над почкой, должен быть равен 3 см;

надо срезать листья, которые затеняют гроздья.

Как подрезать лозу винограда весной

Лозу следует обрезать до слоя древесины со светло-зеленым срезом, то есть до живой части.

При обрезке над почкой должно оставаться не более 2 см побега. На каждой плодовой стрелке лозы нужно сохранять определенное количество глазков, определяемое диаметром побега. Например, если толщина ветви составляет 5 мм, оставляют 5 глазков.

Для веток с диаметром 6, 7 или 8 мм — соответственно 6 глазков. Если диаметр 9-10 мм, количество глазков равно или превышает диаметр на 1-2 единицы. Кроме толщины побега, количество глазков зависит и от веса грозди — чем она больше, тем больше глазков следует оставить.

Если на растении появляется много молодых побегов, а их толщина остается такой же, как и в прошлом году, это свидетельствует об истощении винограда из-за чрезмерного урожая. В такой ситуации следует провести обрезку куста.

