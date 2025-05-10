Серіали, схожі на Ззовні: найкращі містичні шоу, які можна переглянути

Серіал Ззовні, створений письменником Джоном Гріффітом та продакшн-студією братів Руссо, починався як моторошний містичний хоррор, що досліджує неминучу просторово-часову петлю та жахливих монстрів, які переслідують людей після настання темряви.

Шанувальники сезону в очікуванні появи четвертого сезону. А для тих, хто любить події, сповнені напруги, містики та загадковості, ми підготували список серіалів, які викликають подібні відчуття.

Читай список найкращих містичних серіалів зі схожою атмосферою та сюжетом на серіал Ззовні — у нашому матеріалі.

Найкращі серіали, схожі на Ззовні

Ця добірка наповнена захопливими сюжетами, приголомшливими візуальними ефектами та таємничою атмосферою, яка тримає глядачів у напруженому очікуванні.

Серіал Зло

Судова психологиня Крістен Бушар проводить експертизи та регулярно дає свідчення в суді. Одного разу до неї приходить семінарист, майбутній священник Девід Акоста, який за завданням церкви розслідує незвичайні злочини, скоєні одержимими дияволом. Доктор Бушар не розуміє, чим вона може йому допомогти, адже вона науковець і скептично ставиться до ідеї надприродного та абсолютно не вірить у потойбічний світ. Однак Девід пояснює, що йому буває складно відокремити психопатів від одержимих, тому потрібна оцінка досвідченого психолога, за що церква готова заплатити.

Серіал Маніфест

Маніфест — американський серіал від NBC та двох справжніх монстрів індустрії — Warner Bros. Television та компанії Compari Entertainment.

7 квітня 2013 р. на повітряному рейсі Монтего 828 з Ямайки до Нью-Йорка стався короткочасний період сильної турбулентності. Коли вони приземляються, їх направляють до міжнародного аеропорту Стюарта до Ньюбу, Нью-Йорка. Пасажири та члени екіпажу дізнаються, що поточна дата — 4 листопада 2018 року. Минуло понад п’ять з половиною років, поки вони перебували у повітрі.

Таємничим чином літак приземляється за кілька років після зльоту. Пасажири повертаються у світ, який продовжив жити без них, і потрапляють у дивну нову реальність.

Серед пасажирів є один військовий аналітик, і він вирішує докопатися до справжніх причин того, що з ними сталося. А ось чи вдасться йому це, і чи зможе він розкрити таємницю тимчасового провалу, можна буде з’ясувати, переглянувши цей загадковий фантастичний серіал.

Містичні серіали, схожі на Ззовні

Серіал Архів 81 Головний герой Ден Тернер працює в Музеї рухомого зображення і щодня займається тим, що намагається відновити зіпсовані плівки аудіо- та відеокасет. Одного разу на нього виходить якийсь таємничий замовник і просить узятися за реконструкцію архіву відеокасет, сильно пошкодженого внаслідок пожежі. Проблема в тому, що записи дуже тендітні й не підлягають перевезенню — працювати доведеться в старовинному особняку Віссер — саме там 1994 року і сталося загоряння. Контракт передбачає солідну винагороду — сто тисяч доларів. Ден береться за справу і, чим глибше він занурюється в архів, тим більше страшних подробиць дізнається. Записи робила молода дівчина, на ім’я Мелоді Пендрас — вона вела власне розслідування щодо того, що відбувається в старовинному багатоквартирному будинку, і зіткнулася з якоюсь таємничою сектою або культом. Досліджуючи плівки, Ден розуміє, що Мелоді знала його загиблого батька й узагалі має стосунок до родини героя. І дівчина, і режисер зникли та Тернер стає одержимий ідеєю розплутати цей містичний вузол.

Серіал Чапелвейт Історія містичного серіалу розгортається в Америці 1850-х років. Овдовілий капітан у відставці Чарльз Бун разом із трьома дітьми переїжджає до родинного маєтку під назвою Чепелвейт, що розташовується в нині забутому богом селі Прічер-Корнерс. Незабаром з’ясовується, що старий особняк зберігає в собі безліч страшних таємниць. Чарльзу належить дізнатися, що приховували його родичі, кілька поколінь яких жили в цьому будинку. Допомагати розплутувати клубок фамільних секретів буде письменниця Ребекка Морган, яка влаштовується до Буна як гувернантка його дітей. Через деякий час стає зрозуміло, що страшні чутки, які ходили навколо Чепелуейта — зовсім не вигадка, і темні сили справді переслідують рід Бунів протягом багатьох десятиліть.

Серіал Аутсайдер

Одного холодного ранку в невеликому містечку Оклахоми знаходять понівечений труп хлопчика. Шепелявий і похмурий детектив Ральф Андерсон (Бен Мендельсон), який прибув на місце злочину, стає ще похмурішим, коли дізнається, що це звірство вчинила не тварина. Незабаром завдяки свідченням свідків та записам з камер, знаходиться підозрюваний — тренер бейсбольної юнацької команди та батько двох дітей Террі Мейтленд. Поліцейські заарештовують його прямо серед матчу, і так новина поширюється на всю округу. Щоправда, є нюанс: на допиті чоловік стверджує, що під час вбивства був на конференції в іншому місті. І там, на противагу місцевим доказам, теж вистачає свідків та записів відеоспостереження.

Серіал Імла

Маленьке містечко в штаті Мен раптово огортає неприродний, моторошний туман, який приховує міріади жахливих істот. Кожен, хто потрапляє в туман, піддається невидимим жахіттям, а люди, які залишаються, опиняються в пастці у своїх будинках, офісах чи інших прихистках, таких як місцевий торговий центр і церква.

Оскільки люди ізольовані від решти світу, їм доводиться розбиратися у своїх стосунках, страхах і особистих таємницях, які часто виявляються не менш загрозливими, ніж небезпеки, що ховаються в тумані. На додаток до фізичної небезпеки, яку становлять монстри туману, вцілілі також піддаються психологічному терору.

Серіал Залишені

Події серіалу розгортаються у світі, де 2% населення планети незрозумілим чином зникає під час події, відомої як Від’їзд. Серіал розповідає про мешканців містечка Мейплтон, зокрема про сім’ю Гарві, які намагаються впоратися з наслідками цієї події. Шеф поліції Кевін Гарві намагається підтримувати порядок, а його дружина Лорі приєднується до таємничого культу під назвою “Винний залишок”. Їхня донька Джилл бунтує проти своєї сім’ї, а син Том зв’язується з харизматичним, але, можливо, небезпечним лідером. Серіал досліджує теми горя, втрати та пошуку сенсу у світі, що перевернувся з ніг на голову.

Серіал Касл-Рок

Маленьке містечко Касл-Рок приховує чимало темних секретів. Моторошні та дивні події тут стали звичною частиною життя. Багато хто вірить, що гріхи, накопичені містом протягом його існування, є причиною всіх загадкових явищ.

Гемлокова штольня

Основним місцем дії серіалу є маленьке містечко Хемлок Гроув, де живе відоме та шановане сімейство багатіїв Годфрі. В це містечко приїжджають жити цигани Руманчеки. Розмірений та спокійний темп життя міста порушує загадкове вбивство місцевої дівчини. Роман Годфрі та Пітер Руманчек, попри приналежність до різних соціальних класів, поступово стають друзями та починають власне розслідування того, що сталося. Але чим більше вони поринають в пошуки істини, тим яскравіше вимальовуються перед ними похмурі події минулого і сьогодення, які несуть лише біль та страждання.

Вибір великий. Ось для наших читачів ще матеріал з підбіркою найкращих містичних свіжих та класичних серіалів: найзахопливіші історії про надприродне.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!