Фільми 2025, які вже вийшли — від крутих бойовиків до видовищної фантастики

Минула перша половина 2025 року, і вона була дуже плідною для режисерів! Якщо тебе цікавить, які фільми 2025 року вже вийшли і що з цього варто подивитися — тоді наш матеріал саме для тебе.

Ми зібрали найцікавіші пропозиції серед бойовиків, драм та фантастики, які вийшла на екрани у 2025 році. Шукай список далі у матеріалі.

Фільми 2025, які вже вийшли

Небезпечний Генрі (Henry Danger: The Movie)

Це фільм за мотивами всесвітньо відомого серіалу про хлопця, який став супергероєм.

Головний герой, Генрі Харт, влаштовується на роботу до кращого друга Кепсена, аби боротися з негідниками. Та тепер вони мають не просто завадити злочинній організації, а й врятувати світ!

Календарний вбивця (The Calendar Killer)

Жінка Клара опиняється в епіцентрі моторошних подій. Сюжет розгортається навколо історії кохання, де комусь із пари загрожує смерть: Кларі, або її коханому.

І саме жінка має вирішити, хто з них повинен загинути.

Фатальний дзвінок від Клари надійде до оператора лінії спілкування з самотніми жінками. Що буде далі — дізнаєшся у фільмі.

Любовна афера (The Love Scam)

В центрі розповіді опиняються двоє братів у складних життєвих обставинах.

Щоб врятувати сімʼю та родинне помешкання, брати повинні вигадати надійний план порятунку.

Матеріалісти

Молода і дуже цілеспрямована Люсі має власну шлюбну агенцію. Вона допомагає людям знаходити свої пари. Сама ж затята холостячка, і якщо й вийде заміж, то за мільйонера! На весіллі своєї клієнти вона знайомиться з чоловіком, про якого мріяла. Та тут у життя повертається колишній, з яким вона розійшлася через гроші.

Хто переможе: галантний мільйонер, який ладен покласти весь світ до її ніг чи колишній, який вкотре обіцяє змінитися?

Грішники

Брати-близнюки вирішують повернутися до рідного міста, щоб лишити позаду все, що з ними сталося. Та все йде не за планом, адже вдома на них чекають ще більші проблеми! Події фільму розгортаються у Міссісіпі в 1930-х роках. Головні герої шукатимуть своє місце у світі.

Очі: Легенда Карпат

Юрі народилась на таємничому острові, оточеному океаном. На острові живуть міфічні істоти, яких радять оминати. Дівчина знає, що не можна виходити на вулицю, коли стемніє, адже тоді виходять на свободу Очі. Юрі під час прогулянки знаходить дитинча цієї істоти, і вирішує повернути його мамі.

Вона навіть не знає, які перешкоди чекають на неї! Вороги ховаються у злій темряві, і лише вичікують моменту, аби напасти. Чи зможе дівчинка захистити себе і дитинча?

Компаньйон

Айріс хоче чудово провести вихідні зі своїми друзями, і для цього планує поїздку до віддаленого маєтку на березі озера. Однак очікування відпочинку перетворюється на жахіття, адже смерть мільярдера розкриває ланцюг непередбачуваних подій у житті кожного з друзів. Наслідки можуть бути катастрофічними…

Лігво злодіїв 2: Пантера (Den of Thieves 2)

Це американський фільм про пограбування 2025 року, який є продовженням фільму Лігво злодіїв 2018 року.

Шериф з Лос-Анджелесу Нік О’Брайн, якого всі називають Великий Нік, не зміг запобігти пограбуванню банку. Та він вистежив винного. Тож вирушає у небезпечну подорож, аби запобігти вже іншому пограбуванню — діамантової біржі.

Крейвен-мисливець (Kraven the Hunter)

Фільм заснованих на однойменному коміксі про Крейвена-мисливця. Цей злодій не зупиняється ні перед чим, аби вистежити свою жертву.

Фантастичний пригодницький бойовик Крейвен-мисливець стане новим фільмом у кіновсесвіті Людини Павука.

Номер 24 (Number 24)

Це байопік про Гуннара Сенстебю (1918-2012), героя норвезького руху Опору під час Другої світової війни.

Скромний помічник аудитора не погоджується з нацистською ідеологією та повстає. Через диверсію його розшукують, а у Норвегії визнають найтитулованішим громадянином країни.

