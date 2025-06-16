Фильмы 2025, что уже вышли — от крутых боевиков до зрелищной фантастики

Прошла первая половина 2025 года, и она была очень плодотворной для режиссеров! Если тебя интересует, какие фильмы 2025 уже вышли и что из этого стоит посмотреть — тогда наш материал как раз для тебя.

Мы собрали интересные предложения среди боевиков, драм и фантастики, которые вышли на экраны в 2025 году. Ищи список дальше в материале.

Фильмы 2025, что уже вышли

Опасный Генри (Henry Danger: The Movie)

Это фильм по мотивам всемирно известного сериала о парне, ставшем супергероем.

Главный герой, Генри Харт, устраивается на работу к лучшему другу Кэпсену, чтобы бороться с негодяями. Но теперь они должны не просто помешать преступной организации, но и спасти мир!

Календарный убийца (The Calendar Killer)

Женщина Клара оказывается в эпицентре жутких событий. Сюжет разворачивается вокруг истории любви, где кому-то из пары грозит смерть: Кларе или ее любимому.

И именно женщина должна решить, кто из них должен погибнуть.

Роковой звонок от Клары поступит к оператору линии общения с одинокими женщинами. Что будет дальше — узнаешь в фильме.

Любовная афера (The Love Scam)

В центре повествования оказываются двое братьев в сложных жизненных обстоятельствах.

Чтобы спасти семью и семейное жилье, братья должны придумать надежный план спасения.

Материалисты

Молодая и очень целеустремленная Люси имеет собственное брачное агентство. Она помогает людям находить свои пары. Сама же — ярая холостячка, и если и выйдет замуж, то за миллионера! На свадьбе своей клиентки она знакомится с мужчиной, о котором мечтала. Но тут в жизнь возвращается бывший, с которым она разошлась из-за денег.

Кто победит: галантный миллионер, готовый положить весь мир к ее ногам или бывший, который в очередной раз обещает измениться?

Грешники

Братья-близнецы решают вернуться в родной город, чтобы оставить позади все, что с ними произошло. Но все идет не по плану, ведь дома их ждут еще большие проблемы! События фильма разворачиваются в Миссисипи в 1930-х годах. Главные герои будут искать свое место в мире.

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Очи. Легенда Карпат

Юри родилась на таинственном острове, окруженном океаном. На острове обитают мифические существа, которых советуют обходить. Девушка знает, что нельзя выходить на улицу, когда стемнеет, потому что тогда выходят на свободу Очи. Юри во время прогулки находит детеныша этого существа и решает вернуть его маме.

Она даже не знает, какие препятствия ждут ее! Враги прячутся в злой темноте, и только выжидают момента, чтобы напасть. Сможет ли девочка защитить себя и детеныша?

Компаньон

Айрис хочет отлично провести выходные со своими друзьями, и для этого планирует поездку в отдаленное имение на берегу озера. Однако ожидание отдыха превращается в ужас, ведь смерть миллиардера раскрывает цепь непредсказуемых событий в жизни каждого из друзей. Последствия могут быть катастрофическими.

Злодеи 2: Пантера (Den of Thieves 2)

Это американский фильм об ограблении 2025 года, который является продолжением фильма Злодеи 2018 года.

Шериф из Лос-Анджелеса Ник О’Брайн, которого все называют Большой Ник, не смог предотвратить ограбление банка. Но он выследил виновного. Поэтому отправляется в опасное путешествие, чтобы предотвратить уже другое ограбление — бриллиантовую биржу.

Крейвен-охотник (Kraven the Hunter)

Фильм основан на одноименном комиксе о Крейвене-охотнике. Этот вор не останавливается ни перед чем, чтобы выследить свою жертву.

Фантастический приключенческий боевик Крейвен-охотник станет новым фильмом в киновселенной Человека Паука.

Номер 24 (Number 24)

Это байопик о Гуннаре Сенстебю (1918-2012), герое норвежского движения Сопротивления во время Второй мировой войны.

Скромный помощник аудитора не согласен с нацистской идеологией и восстает. Из-за диверсии его разыскивают, а в Норвегии признают самым титулованным гражданином страны.

О других самых ожидаемых фильмах 2025 года и когда их увидим на экранах, читай по ссылке.

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