Страшно, загадочно и интересно! Сериалы, похожие на Извне: лучшие мистические шоу, которые можно посмотреть

Сериал Извне, созданный писателем Джоном Гриффитом и продакшн-студией братьев Руссо, начинался как жуткий мистический хоррор, исследующий неизбежную пространственно-временную петлю и ужасных монстров, преследующих людей после наступления темноты.

Поклонники сезона в ожидании появления четвертого сезона. А для тех, кто любит события, полные напряженности, мистики и загадочности, мы подготовили список сериалов, вызывающих подобные ощущения.

Читай список лучших мистических сериалов с похожей атмосферой и сюжетом на сериал Извне — в нашем материале.

Лучшие сериалы, похожие на Извне

Эта подборка наполнена увлекательными сюжетами, потрясающими визуальными эффектами и таинственной атмосферой, держащей зрителей в напряженном ожидании.

Сериал Зло

Судебный психолог Кристен Бушар проводит экспертизы и регулярно дает показания в суде. Однажды к ней приходит семинарист, будущий священник Дэвид Акоста, который по заданию церкви расследует необычные преступления, совершенные одержимыми дьяволом. Доктор Бушар не понимает, чем она может ему помочь, ведь она научный работник, поэтому скептически относится к идее сверхъестественного и совершенно не верит в потусторонний мир. Однако Дэвид объясняет, что ему бывает сложно отделить психопатов от одержимых, поэтому требуется оценка опытного психолога, за которую церковь готова заплатить.

Сериал Манифест

Манифест — американский сериал от NBC и двух настоящих монстров индустрии — Warner Bros. Television и компании Compari Entertainment.

7 апреля 2013 г. на воздушном рейсе Монтего 828 из Ямайки в Нью-Йорк произошла сильная турбулентность. Когда они приземляются, их направляют в международный аэропорт Стюарт в Ньюбу, Нью-Йорк. Пассажиры и члены экипажа узнают, что текущая дата — 4 ноября 2018 года. Пока они находились в воздухе, уже прошло более пяти с половиной лет.

Таинственным образом самолет приземляется через несколько лет после взлета. Пассажиры возвращаются в мир, продолживший жить без них, и попадают в удивительную новую реальность.

Среди пассажиров есть военный аналитик, и он решает докопаться до настоящих причин того, что с ними произошло. А вот удастся ли ему это и сможет ли он раскрыть тайну временного провала, можно будет выяснить, просмотрев этот загадочный фантастический сериал.

Мистические сериалы, похожие на Извне

Сериал Архив 81 Главный герой Дэн Тернер работает в Музее подвижного изображения и каждый день занимается тем, что пытается восстановить испорченные пленки аудио- и видеокассет. Однажды на него выходит какой-то таинственный заказчик и просит приступить к реконструкции архива видеокассет, сильно поврежденного в результате пожара. Проблема в том, что записи очень хрупкие и не подлежат перевозке – работать придется в старинном особняке Виссер — именно там в 1994 году и произошло возгорание. Контракт предусматривает солидное вознаграждение — сто тысяч долларов. Дэн берется за дело и чем глубже он погружается в архив, тем больше страшных подробностей узнает. Записи делала молодая девушка, по имени Мелоди Пендрас — она вела собственное расследование того, что происходит в старинном многоквартирном доме, и столкнулась с какой-то таинственной сектой или культом. Исследуя пленки, Дэн понимает, что Мелоди знала его погибшего отца и вообще имеет отношение к семье героя. И девушка, и режиссер исчезли, и Тернер становится одержим идеей распутать этот мистический узел.

Сериал Чапелвейт История мистического сериала разворачивается в Америке 1850-х годов. Овдовевший капитан в отставке Чарльз Бун вместе с тремя детьми переезжает в семейное имение под названием Чепелвейт, находящееся в ныне забытом богом селе Причер-Корнерс. В скором времени выясняется, что старый особняк хранит в себе множество страшных тайн. Чарльзу предстоит узнать, что прятали его родственники, несколько поколений которых жили в этом доме. Помогать распутывать клубок фамильных секретов будет писательница Ребекка Морган, которая устраивается в Бун как гувернантка его детей. Через некоторое время становится понятно, что страшные слухи, ходившие вокруг Чепелуэйта — совсем не вымысел, и темные силы действительно преследуют род Бунов на протяжении многих десятилетий.

Сериал Аутсайдер

Однажды холодным утром в небольшом городке Оклахомы находят изуродованный труп мальчика. Шепелявый и мрачный детектив Ральф Андерсон (Бен Мендельсон), прибывший на место преступления, становится еще мрачнее, когда узнает, что это зверство совершило не животное. Вскоре благодаря показаниям свидетелей и записям с камер находится подозреваемый — тренер бейсбольной юношеской команды и отец двоих детей Терри Мейтленд. Полицейские арестовывают его прямо в матче, и так новость распространяется на всю округу. Правда, есть нюанс: на допросе мужчина утверждает, что во время убийства был на конференции в другом городе. И там, в отличие от местных доказательств, тоже хватает свидетелей и записей видеонаблюдения.

Сериал Мгла

Маленький городок в штате Мэн внезапно окутывает неестественный, жуткий туман, скрывающий мириады ужасных существ. Каждый, кто попадает в туман, подвергается невидимым ужасам, а остающиеся люди оказываются в ловушке в своих домах, офисах или других приютах, таких как местный торговый центр и церковь.

Поскольку люди изолированы от остального мира, им приходится разбираться в своих отношениях, страхах и личных тайнах, которые часто оказываются не менее угрожающими, чем скрывающиеся в тумане опасности. В дополнение к физической опасности, которую представляют монстры тумана, уцелевшие также подвергаются психологическому террору.

Сериал Оставлены

События сериала разворачиваются в мире, где 2% населения планеты непонятно исчезает во время события, известного как Отъезд. Сериал рассказывает о жителях городка Мейплтон, в частности о семье Гарви, пытающихся справиться с последствиями этого события. Шеф полиции Кевин Гарви пытается поддерживать порядок, а его жена Лори присоединяется к таинственному культу под названием “Винный остаток”. Их дочь Джилл бунтует против своей семьи, а сын Том связывается с харизматичным, но, возможно, опасным лидером. Сериал исследует темы горя, потери и поиска перевернувшегося с ног на голову смысла в мире.

Сериал Касл-Рок

Маленький городок Касл-Рок скрывает немало темных секретов. Жуткие и странные события здесь стали привычной частью жизни. Многие верят, что грехи, накопленные городом в течение его существования, являются причиной всех загадочных явлений.

Гемлокова штольня

Основным местом действия сериала является маленький городок Хэмлок Гроув, где живет известное и уважаемое семейство богачей Годфри. В этот городок приезжают жить цыгане Руманчеки. Размеренный и спокойный темп жизни города нарушает загадочное убийство местной девушки. Роман Годфри и Питер Руманчек, несмотря на принадлежность к разным социальным классам, постепенно становятся друзьями и начинают собственное расследование произошедшего. Но чем больше они погружаются в поиски истины, тем ярче вырисовываются перед ними мрачные события прошлого и настоящего, несущие только боль и страдания.

Выбор велик. Вот для наших читателей еще материал с подборкой лучших мистических свежих и классических сериалов: самые увлекательные истории о сверхъестественном.

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