Каждая роль — своеобразная математика: Орест Пасечник об актерстве и первом зомби-боевике в Украине

В сериале Лікарі на СТБ он воплотил образ лаборанта Стаса Коцика — ироничного, внимательного и непредсказуемого. А в разговоре раскрывается как деятель искусства, влюбленный в дело всей жизни.

За его плечами — театральные постановки, фильмы и сериалы. Короткометражка Недоступні с его участием вошла в программу Венецианского кинофестиваля. Но он не планирует останавливаться, а пробует новые жанры и форматы.

В интервью молодой актер Орест Пасечник поделился, как готовился к роли в сериале, какие черты принял от своего героя и почему работа в медицинском сериале стала для него личным вызовом. А еще поделился мыслями о своем новом фильме Каховський об’єкт.

— Как началась твоя актерская карьера — что побудило выбрать этот путь?

Мой первый выход на сцену состоялся еще в 2003 году — в спектакле моего отца, Степана Пасечника, Курносый Мефистофель. Я играл Мику, сына Якова Михайлюка, и помню, как маленьким выходил на сцену и читал стишок.

Некоторое время я колебался, стоит ли поступать в театральный вуз — даже думал о журналистике, но в конце концов понял, что хочу быть актером. В 2016 году поступил в университет имени Карпенко-Карого, который окончил в 2020 году. После этого меня причислили к труппе Молодого театра. Собственно, с этого все и началось.

— Есть ли у тебя актер, режиссер или фильм, ставший для тебя своеобразным ориентиром или мотиватором?

Их действительно много. Но меня всегда поражал Леонардо Ди Каприо.

Помню, когда впервые посмотрел фильм Что гложет Гилберта Грейпа? — я был просто шокирован его игрой. Я не понимал, как он это делает, так все было правдиво и глубоко. После этого просмотрел все его фильмы — он действительно невероятный актер и великий профессионал.

— Есть режиссеры, с которыми мечтаешь сотрудничать? Почему они?

Было бы интересно поработать с Аркадием Непиталюком. Когда-то еще студентом я снимался в эпизоде ​​сериала І будуть люди, и меня тогда очень поразил его подход. Казалось бы, обычный эпизод, неизвестный актер приехал на несколько сцен. Но он первым подошел, познакомился, мы обсудили эпизод, и он сказал фразу, которую я запомнил надолго:

“Орест, что мы здесь можем сыграть?” — сказал Аркадий.

Для актера, особенно начинающего, это неоценимо, когда тебя слышат и воспринимают как партнера.

Конечно, хотелось бы поработать и с Антонио Лукичем, Зазой Буадзе, Ириной Громоздой, Любомиром Левицким — это крутые украинские режиссеры, снимающие настоящее качественное кино.

Если говорить о театре, то мне близки работы Давида Петросяна, Ивана Уривского, Максима Голенко, Оксаны Дмитриевой, Тамары Труновой. Они все совершенно разные, у всех есть чему поучиться.

И, конечно, я очень хотел бы сделать спектакль со своим отцом. Я действительно считаю его очень талантливым и профессиональным режиссером — не только потому, что он мой папа, а потому, что он создает глубокие, интеллектуальные и сильные работы. Надеюсь, такая возможность еще будет.

— В актерстве важна эмпатия — способность ощущать других. Что помогает тебе понимать своих персонажей?

Это интересный вопрос. Важно понимать, что слово персонаж происходит от слова персона — то есть, какой именно человек стоит за этой ролью. Я всегда стараюсь понять ее точку А и точку Б: что она хочет, к чему стремится, что ей мешает.

Это такая своеобразная математика — когда шаг за шагом, пазл за пазлом выстраиваешь внутреннюю логику героя. Один мой друг, тоже актер, как-то очень точно сказал о коридоре роли. Представь длинный коридор с дверью влево и вправо.

Сыграть роль — это пройти по этому коридору и попытаться открыть каждую дверь. Где-то будет закрыто, где-то открыто, но суть именно в процессе поиска. И тогда появляется живой, настоящий результат.

— Как ты готовился к роли Стаса Коцика — было ли что-то особенно сложное или интересное в образе, отличающемся от предыдущих ролей? Что больше всего нравится в этом персонаже, а что было сложно понять или принять?

Стас Коцик — очень интересный персонаж, и во многих аспектах он мне близок. Он уверен, ироничен, иногда даже немного саркастичен, но при этом добр, жизнерадостен и искренний. Из-за своей чрезмерной уверенности иногда попадает в забавные ситуации — и это делает его еще более человечным.

Не могу сказать, что что-то в нем было для меня неприемлемым, но на съемках часто бывают моменты, когда мы с режиссером что-то корректируем реплику или действие. Иногда просто чувствуешь, что Коцик бы так ни сказал или ни сделал.

Что касается подготовки, пришлось изучить многие медицинские термины и процедуры. Ведь мой герой — лаборант, а для меня лаборатория до этого была настоящим темным лесом. Теперь я точно понимаю, как выглядит работа с пробирками и микроскопом (улыбается).

— Во время съемок в Лікарях сколько медицинских терминов вы запомнили и было ли сложно их произносить?

Медицинские термины — это отдельная “конфетка” этого проекта (улыбается). Во-первых, их действительно сложно запомнить, во-вторых, иногда еще сложнее правильно произнести. А в третьих, важно понимать, о чем именно говоришь.

Поэтому перед тем, как “отдать результаты анализов” на камеру, я всегда гуглю, что это значит. Для меня это, без преувеличения, вызов, но, думаю, не только для меня.

— В короткометражном фильме Недоступні вы затрагиваете тему войны и эвакуации. Как вам работалось с такой болезненной темой и были ли моменты, когда эмоции переходили за пределы игры?

Что касается короткометражного фильма Недоступні (Unavailable), то лично как актер я не могу сказать, что непосредственно затронул тему войны — скорее стал ее частью из-за общей атмосферы истории. Сам фильм получился очень чувственным, даже немного документальным, а операторская работа просто на высоком уровне.

Я считаю, что за такими ребятами как Кирилл (режиссер этого фильма) будущее украинского кино. Он имеет исключительное чутье к деталям и умеет говорить о сложных вещах просто и честно.

Это кино о войне — без войны в кадре. В нем нет взрывов или бомб, но каждый зритель все понимает и чувствует. И именно в этом его сила. Не зря Недоступні представляли Украину на Каннском кинофестивале — это действительно высокий уровень. И я искренне советую всем посмотреть этот фильм.

— Каково было ваше первое впечатление от сценария Каховського об’єкта? Повлияла ли реальная трагедия подрыва Каховской ГЭС на ваш подход к роли, и как вы пытались передать эту чувствительную тему через хоррор-жанр?

Когда я впервые прочитал сценарий, подумал: “Блин, это интересно! В таком жанре я еще не работал”. Мне сразу захотелось поучаствовать в проекте, хотя бы потому, что в украинском кино еще не снимали ничего подобного.

Вообще с этим фильмом у меня интересная история: самопробы я записывал на одного персонажа, на живых пробах пробовался на другого, а в результате меня утвердили на третьем.

Тема действительно очень чувствительна. Еще на этапе производства я сталкивался с критикой — мол, фильм “хайпит” на трагедии Каховской ГЭС, а мы не можем понять, что чувствовали люди, которые это пережили. Я могу понять такие эмоции, но хочу подчеркнуть: ни один из нас не имел цели спекулировать на теме.

Напротив, вся команда пыталась через искусство, через кино привлечь внимание к этой катастрофе. Потому что я уверен, что фильм увидят и за границей, возможно фильм поедет на фестивале, и зрители за пределами Украины снова увидят, с какой жестокостью нам приходится иметь дело.

И в то же время, это важный шаг для украинского кинематографа: мы показали, что можем работать даже с таким непростым жанром, как зомби-экшн, и делать это на достойном уровне.

— Как относишься к критике и какие отзывы или обратная связь тебя мотивируют?

К критике отношусь совершенно спокойно — считаю, что она даже необходима. Если она конструктивна, это всегда возможность для развития. Без критики нет движения вперед.

А вот к хейту — никак не отношусь. Конечно, неприятно, когда людей больше интересует не твоя работа, а возможность забросать камнями в комментариях. Но, к счастью, пока с таким я почти не сталкивался.

Я всегда открыт для диалога и конструктивной дискуссии — даже в комментариях

— Что для тебя означает успех — каким ты видишь развитие своей карьеры через 5 лет?

Успех… А что это такое? Узнаваемость? Медийность? Главные роли? Большие гонорары? Пожалуй, все это важно, но для меня главное другое. Успех это когда ты понимаешь, что делаешь свое дело хорошо, и когда это видят и чувствуют другие.

А когда есть это — все остальное приходит само собой. Спустя пять лет я вижу себя еще глубже в профессии: с интересными ролями, работой и в театре, и в кино. Если так и будет — для меня это будет настоящий успех.

— Какие театральные представления при вашем участии вы бы посоветовали зрителям обязательно посмотреть?

Зашнурована пара, Сватання на Гончарівці та Жага моря. Все три очень разные по настроению и жанру, но каждая по-своему близка мне. В них есть и юмор, и искренность, и грусть — то, ради чего зритель приходит в театр.

