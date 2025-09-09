Истории Интервью
Эксклюзив

Не нужно любить весь мир, любите Украину: Даша Трегубова о современном кино, переходе на украинский и творческих мечтах

Виктория Мельник, журналист сайта 09 сентября 2025, 17:00 8 мин.
трегубова
Даша Трегубова

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь