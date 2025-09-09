Не нужно любить весь мир, любите Украину: Даша Трегубова о современном кино, переходе на украинский и творческих мечтах

С началом войны украинские художники и творцы получили карт-бланш на создание отечественного продукта. Наши фильмы, музыка, театр вышли на совершенно новый уровень, а актеры и музыканты стали узнаваемы не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Поэтому заглянуть за кулисы любимого шоу или сериала — это не просто человеческое любопытство, но и искренний интерес к украинскому продукту.

Вікна-новини пообщались с украинской актрисой, ведущей, режиссером и сценаристом Дашей Трегубовой. О киноиндустрии она мечтала с детства, а свои первые шаги на пути сделала еще в 17 лет. Фильмами жила, фантазировала о режиссуре и сделала все, чтобы сегодня творить для своей страны.

О нашем кино сегодня и через несколько лет, любимых проектах, а также войне и компьютерных играх — дальше в материале.

Проще влюбить, чем вынудить

В преддверии полномасштабного вторжения Даша буквально до последнего дня отказывалась выезжать из Киева, потому что тогда шел процесс съемок сериала Коп з минулого, где она играет одну из главных ролей. В конце концов, она с дочерью уехали в Польшу, но через год вернулись.

— Что стало главным в решении вернуться в Украину?

— Продолжение съемки Копа з минулого. И еще — я очень люблю свой город, только здесь я чувствую себя дома. Я очень благодарна Варшаве, мы хорошо с ней поработали. Надеюсь, на благо Украины, в том числе — там я работала в украинском посольстве.

Но здесь я приношу гораздо больше пользы. Для меня Киев — это кислородная маска, которую нужно надевать на себя во время критических ситуаций, — говорит Трегубова.

Во время разговора о сериале Коп з минулого мы выясняем, что это первый долгий проект, в который Дария пошла. Она говорит, что не любит ограничивать себя монотонностью в работе.



— Я постоянно должна что-то менять внутренне, внешне, энергетически, физически. Мне нужны эти изменения для того, чтобы понимать, что жизнь продолжается, — добавляет актриса.

К слову, премьера сериала Коп з минулого 5 уже совсем скоро — 22 сентября в 20:00.

— Как изменилась ваша жизнь с полномасштабной войной?

— Все изменилось. Я не знаю ни одного человека, у которого все осталось прежним. Киев стал другим, жизнь стала другой. А мы позволили себе больше, потому что жизнь — нестабильная, более хрупкая и быстротечная.

Больше никаких планов на десять лет. Знаете, как в этой шутке: при долгосрочной планировке я слишком полагаюсь на апокалипсис.

— Вы с дочерью перешли в быту на украинский. Как это было?

— Все началось с абсолютной отвращения и ненависти ко всему, что нам принесла Россия. Сначала я объяснила это Полине, а потом и то, что хочет она того или нет, но в Украине люди общаются на украинском и во время обучения ей также придется воспринимать и передавать информацию на украинском.

Есть сложности в том, что в школе подростки в большинстве своем говорят по-русски до сих пор, это правда. Но я никогда не была агрессивно настроена в языковом вопросе.

Я считаю, что могу влюбить в украинский теми стихами, которые я читаю в своем проекте (Даша читає — ред.). Мне проще влюбить в украинский, чем кого-то заставлять.

Нынешние сценарии — на голову выше тех, что были до 2022 года

— Существует дискуссия, что хорошие фильмы о войне не могут сниматься в этот момент. Для этого нужно переосмыслить пережитое и, возможно, даже не наше поколение, а только следующее — или еще через одно — сможет правдиво и глубоко передать эти события в фильмах. Как считаете, стоит ли сейчас снимать фильмы о войне?

— Я на 100% уверена, что когда есть талантливый сценарий, то следует его воплощать. Триггеры будут существовать всегда.

Сейчас я вижу расцвет украинской музыки, украинской стихотворения и украинского кино.

Сейчас на это еще нет денег, но я читаю сценарии, которые на голову или на две выше того, что писалось до 2022 года.

— А какая из ваших реализаций вам ближе: актерство, режиссура или сценарное искусство?

— Режиссура. Хотя раньше у меня были проекты, где я работала продюсером, однако полноценный проект, где я была режиссером, состоялся только в прошлом году.

Надеюсь, что в этом году он выйдет на экраны. Это четырехсерийный телевизионный фильм о работе врачей-трансплантологов в начале полномасштабной войны.

Это сравнимо с рождением ребенка. Когда отдала все, что могла, сильно устала, но ты испытываешь к этому результату абсолютную материнскую любовь, — говорит Даша Трегубова.

А вместе с тем признается: мечтает воплотить себя в сфере компьютерных игр — в прошлом году даже написала сценарий к одной, и он получил немало одобрительных отзывов от разработчиков.

Также Даша мечтает о мюзикле.

— Мне кажется, что мюзикл может дать мне новое дыхание или поставить прекрасную точку в актерской карьере.

Меня очень привлекает цифровое развитие. В будущем фильме, тизер к которому мы будем снимать уже скоро, мы используем Искусственный Интеллект.

Сейчас классное время для экспериментов, открытии новых миров.

— Вы вспоминали, что были креативным продюсером в нескольких фильмах. Какой из них запомнили больше всего?

— Чудо за розкладом — это была первая работа, в которой мне пришлось работать продюсером. Очень милая и хорошая история. Еще одна — Катерина, на тот момент этот несколькосерийный фильм произвел фурор.

Я думаю, что если нашим творцам фильмов дать деньги и творческую свободу, украинское кино создаст новую волну в мире.

И я очень прошу украинских зрителей не смотреть пиратские копии украинских фильмов, потому что тогда никто из производителей не получает деньги из этого проекта. Этот фильм не заработает, а значит, и следующий фильм могут просто не снять, — отмечает Трегубова.

Баланс между работой и личной жизнью

Даша Трегубова была замужем, в первом браке родилась дочь Полина. Через некоторое время пара разошлась, но на публике Даша никогда не рассказывала подробностей о личной жизни.

— Как вы находите баланс между карьерой и личным?

— Это происходит периодами. Раньше я почти все свое время отдавала карьере. Конечно, уделяла его дочери тоже.

В последние годы я отдаю одинаково должное и личной жизни, и своей будущей карьере, потому что развиваюсь в режиссуре, да и не только.

Если мне в жизни не интересно, я впадаю в патовое состояние. Сейчас во время войны происходят страшные вещи. Я хотела бы, чтобы войны не было. Тогда есть много возможностей развивать что-нибудь интересное.

Но даже в таких обстоятельствах я стараюсь жить захватывающе, иначе теряю смысл.

Сейчас мне интересно заниматься личной жизнью, быть любимой, творческой. Я ищу новые пути развития, потому что имею такую ​​внутреннюю потребность.

— Вы сейчас в гармонии с собой?

— Мне еще очень многого нужно добиться, но я на правильном пути.

— Почему вы не любите показывать, например, своих близких или любимого мужчину?

— Я всех своих близких, кроме любимого мужчины, спокойно показываю, если они не против.

Дело в том, что у меня слишком много всего интересного происходит в рабочей жизни. Я не считаю, что обсуждение моей личной жизни добавляет каких-либо бонусов.

Любите украинцев и Украину

— Как появилась идея вашего YouTube проекта Даша читає?

— Он появился в далеком 2017 году. Я давно хотела читать стихи, хорошо разбираюсь в поэзии. Тогда я почувствовала, что я хочу читать украинских современников. Потому что это немного другой ритм, подбор слов, другие темы.



Самым большим толчком стала Тата Кеплер, моя хорошая подруга, которая очень давно делала в Киеве проект Вірші вночі. Я тоже там читала стихи и после этого решилась создать проект на YouTube.

Особенно популярны чтения стихов стали во время локдауна. Я делала прямые эфиры, и люди на них приходили, присылали стихи, которые просили почитать.

Сейчас я продолжаю популяризировать современных украинских поэтов, чьи имена точно останутся в веках.

— Почему вы хотите оставаться работать в Украине и что хотите сказать людям, возможно колеблющимся в этом решении?

— Я люблю Украину. И Украина любит меня.

Если вы чувствуете силы и знаете, что ваша нервная система может выдержать все, что происходит в Украине сейчас, нужно дать шанс и себе, и своим детям остаться здесь.

Из-за войны много прекрасной молодежи погибло или уехало, и это пугает. У нас прекрасная страна, плодородная земля. Поэтому мы должны дать немного больше любви друг к другу.

Не нужно любить всех, весь мир. Любите украинцев и Украину — и уже будет легче, — заключает Даша Трегубова.

Полное видео интервью Даши Трегубовой смотри тут:

Совсем скоро на Новом канале стартует новый сезон сериала Коп из прошлого! Премьера — 13 октября в 20.00.

Не секрет, что одним из любимых шоу среди украинских зрителей есть Супермама. Как создаются выпуски и о чем зрители не догадываются, читай в нашем другом материале.

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