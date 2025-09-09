Не треба любити весь світ, любіть Україну: Даша Трегубова про сучасне кіно, перехід на українську та творчі мрії

З початком великої війни українські митці та творці отримали карт-бланш на створення вітчизняного продукту. Наші фільми, музика, театр вийшли на абсолютно новий рівень, а актори та музиканти стали впізнаваними не лише в Україні, а й далеко за її межами.

Тож зазирнути за лаштунки улюбленого шоу чи серіалу — це не просто про людську цікавість, а й про щирий інтерес до українського продукту.

Вікна-новини поспілкувалися з українською акторкою, ведучою, режисеркою та сценаристкою Дашею Трегубовою. Про кіноіндустрію вона мріяла з дитинства, а свої перші кроки на шляху зробила ще у 17 років. Фільмами жила, фантазувала про режисуру і зробила все, аби сьогодні творити для своєї країни.

Про наше кіно сьогодні та через кілька років, улюблені проекти, а також війну та компʼютерні ігри — далі у матеріалі.

Простіше закохати, ніж змусити

Напередодні повномасштабного вторгнення Даша буквально до останнього дня відмовлялася виїздити з Києва, тому що тоді йшов процес зйомок серіалу Коп з минулого, де вона грає одну з головних ролей. Зрештою, вона з донькою поїхали до Польщі, але через рік повернулися.

— Що стало вирішальним у рішенні повернутися в Україну?

— Продовження знімання Копа з минулого. І ще — я дуже люблю своє місто, лише тут я почуваюся вдома. Я дуже вдячна Варшаві, ми добре з нею попрацювали. Сподіваюся, на благо України зокрема — там я працювала в українському посольстві.

Але тут я приношу значно більше користі. Для мене Київ — це киснева маска, яку треба надіти на себе під час критичних ситуацій, — каже Трегубова.

Під час розмови про серіал Коп з минулого ми зʼясовуємо, що це чи не перший довгий проект, в який Даша пішла. Вона каже, що не любить обмежувати себе монотонністю у роботі.

— Я постійно маю щось змінювати внутрішньо, зовнішньо, енергетично, фізично. Мені дуже потрібні ці зміни для того, щоб розуміти, що життя триває, — додає акторка.

До слова, прем’єра серіалу Коп з минулого 5 вже незабаром — 22 вересня о 20:00.

— Як змінилося ваше життя з повномасштабною війною?

— Та все змінилося. Я не знаю жодної людини, у якої все залишилося таким самим. Київ став іншим, життя стало іншим. А ми дозволили собі більше, бо життя нестабільне, більш крихке та швидкоплинне.

Більше ніяких планів на десять років. Знате, як у тому жарті: за довгострокового планування я надто покладаюся на апокаліпсис.

— Ви з донькою перейшли у побуті на українську. Як це було?

— Усе почалось з абсолютної відрази та ненависті до всього, що нам принесла Росія. Спочатку я пояснила це Поліні, а потім й те, що хоче вона того чи ні, але в Україні люди спілкуються українською, і під час навчання їй також доведеться сприймати та передавати інформацію українською.

Є складнощі в тому, що у школі підлітки здебільшого говорять російською досі, це правда. Але я ніколи не була агресивно налаштована щодо мовного питання.

Я вважаю, що можу закохати в українську тими віршами, які я читаю у своєму проекті (Даша читає — ред.). Мені простіше закохати в українську, аніж когось змушувати.

Теперішні сценарії — на голову вищі тих, що були до 2022

— Існує дискусія, що хороші фільми про війну не можуть зніматися в цей момент. Для цього треба переосмислити пережите і, можливо, навіть не наше покоління, а лише наступне — або ще через одне — зможе правдиво і глибоко передати ці події у фільмах. На вашу думку, чи варто зараз знімати фільми про війну?

— Я на 100% впевнена, що коли є талановитий сценарій, то варто його втілювати. Тригери будуть існувати завжди.

Наразі я бачу розквіт української музики, української поезії та українського кіно.

Зараз на це ще немає грошей, але я читаю сценарії, які на голову або на дві вище від того, що писалося до 2022 року.

— А яка із ваших реалізацій вам найближча: акторство, режисура чи сценарне мистецтво?

— Режисура. Хоча раніше в мене були роботи, де я працювала продюсеркою, однак повноцінний проект, де я була режисеркою, відбувся лише минулого року.

Сподіваюся, що цього року він вже вийде на екрани. Це чотирисерійний телевізійний фільм про роботу лікарів-трансплантологів на початку повномасштабної війни.

Це можна порівняти із народженням дитини. Коли віддала все, що могла, сильно втомилася, але ти відчуваєш до цього результату абсолютну материнську любов, — каже Даша Трегубова.

А водночас зізнається: мріє втілити себе також у сфері компʼютерних ігор — минулого року навіть написала сценарій до однієї, і він отримав чимало схвальних відгуків від розробників.

Також Даша мріє про мюзикл.

— Мені здається, що мюзикл може дати мені нове дихання, або поставити прекрасну крапку в акторській кар’єрі.

Мене дуже вабить цифровий розвиток. У моєму майбутньому фільмі, тизер до якого ми зніматимемо вже скоро, ми використовуємо Штучний Інтелект.

Зараз класний час для експериментів, відкриття нових світів.

— Ви згадували, що були креативною продюсеркою у кількох стрічках. Яку з них запамʼятали найбільше?

— Диво за розкладом — це була перша робота, в якій мені довелося працювати продюсеркою. Дуже мила та хороша історія. Ще одна — Катерина, на той момент цей кількасерійний фільм здійняв фурор.

Я думаю, що якщо нашим творцям дати грошей та творчої свободи, українське кіно створить нову хвилю у світі.

І я дуже прошу українських глядачів не дивитися піратські копії українських фільмів, бо тоді ніхто з виробників не отримує гроші з цього проекту. Цей фільм не заробить, а отже, і наступний фільм можуть просто не зняти, — наголошує Трегубова.

Баланс між роботою та особистим життям

Даша Трегубова була одружена, у першому шлюбі народилася донька Поліна. За якийсь час пара розійшлася, але на публіці Даша ніколи не розповідала подробиць про особисте життя.

— Як ви знаходите баланс між карʼєрою та особистим?

— Це відбувається періодами. Раніше я майже весь свій час віддавала карʼєрі. Звісно, приділяла його і доньці.

Останніми роками я віддаю однаково належне й особистому життю, і своїй майбутній кар’єрі, тому що розвиваюся у режисурі, та й не тільки.

Якщо мені в житті нецікаво, я впадаю в апатичний стан. Зараз, під час війни, відбуваються страшні речі. Я б хотіла, щоб війни не було. Тоді є багато можливостей розвивати щось цікаве.

Але навіть у таких обставинах я намагаюся жити захопливо, бо інакше втрачаю сенс.

Зараз мені цікаво займатися особистим життям, бути коханою, творчою. Я шукаю нові шляхи розвитку, бо маю таку внутрішню потребу.

— Ви зараз в гармонії з собою?

— Мені ще дуже багато чого треба досягнути, але я на правильному шляху.

— Чому ви не любите показувати, наприклад, своїх близьких або коханого чоловіка?

— Я всіх своїх близьких, окрім коханого чоловіка, спокійно показую, якщо вони не проти.

Річ у тому, що у мене надто багато всього цікавого відбувається в робочому житті. Я не вважаю, що обговорення мого особистого життя додає якихось бонусів.

Любіть українців і Україну

— Як зʼявилася ідея вашого YouTube-проекту Даша читає?

— Він зʼявився у далекому 2017 році. Я давно хотіла читати вірші, добре знаюся на поезії. Тоді я відчула, що хочу читати українських сучасників. Бо це трішки інший ритм, підбір слів, інші теми.

Найбільшим поштовхом стала Тата Кеплер, моя хороша подруга, яка дуже давно втілювала у Києві проект Вірші вночі. Я теж там читала вірші й після цього наважилася створити проект на YouTube.

Особливо популярними читання віршів стали під час локдауну. Я робила прямі ефіри й люди на них приходили, надсилали вірші, які просили почитати.

Зараз я продовжую популяризувати сучасних українських поетів, чиї імена точно залишаться у віках.

— Чому ви хочете залишатись працювати в Україні та що хочете сказати людям, які, можливо, вагаються стосовно цього рішення?

— Я люблю Україну. І Україна любить мене.

Якщо ви відчуваєте сили й знаєте, що ваша нервова система може витримати все, що відбувається в Україні зараз — треба дати шанс і собі, і своїм дітям залишитись тут.

Через війну багато чудової молоді загинуло або виїхало, і це лякає. У нас прекрасна країна, родюча земля. Тож ми повинні дати трішки більше любові одне одному.

Не треба любити всіх, весь світ. Любіть українців і Україну — і вже буде легше, — висновує Даша Трегубова.

