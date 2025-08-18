Супермама – это больше, чем телевизионное реаліті. Это зеркало женского опыта в Украине

Этой осенью зрителей СТБ ждет уже десятый сезон проекта Супермама.

За пять лет в эфире формат не только стал настоящим телехитом, но и выдержал испытания временем, кризисами и войной. За ним — команда, которая верит в свое дело, знает, как рассказывать честные и эмоциональные истории, и не боится трансформаций.

Мы поговорили с руководительницей проекта Анной Зайчук и главным режиссером Андреем Багинским о том, как менялись мамы, команда и они сами, что помогло Супермаме стать национальным феноменом и почему каждая женщина заслуживает почетное звание — супермама.

Супермама. Интервью с творцами шоу

— Проект уже точно можно назвать долгожителем украинского ТВ. Давайте, для начала, немного поговорим о вашем пути в нем — как трансформировалась ваша роль в нем, должности?

Анна Зайчук:

— Я пришла во второй сезон как старший редактор, затем стала шеф-редактором, а непосредственно перед полномасштабной войной — руководителем проекта.

Андрей Багинский:

— До Супермамы я работал над проектом Холостяк. В Супермаму пришел уже в начале войны. Меня пригласила Анна Калина, директор студии, которая производит это реалити-шоу.

Я спросил ее: “Какова моя задача?” Мне ответили: “Вовремя выйти в эфир”. Это был декабрь 2022 года — время интенсивных обстрелов, отсутствия света. Было сложно даже позвонить кому-то, не то что снять реалити и даже смонтировать его. Это был еще один челлендж.

Об успехе шоу

— Супермама появилась на фоне многих успешных шоу. Как думаете, что помогло ей так быстро стать хитом?

Анна:

— Прежде всего потому, что это проект о женщине. А женщина всегда интересна, потому что она сложна. В ней всегда есть что-то скрытое. Женщины не любят проигрывать, они стремятся доказать, что они лучшие. И зрителю интересно за этим наблюдать.

Во-вторых, это проект о воспитании. А мы все — эксперты в воспитании чужих детей. Но когда дело доходит до своих, у нас возникает миллион вопросов.

Проект дает возможность посмотреть на другие модели поведения, сравнить, переосмыслить, сделать выводы. Часто зрителями становятся не только мамы, но и их дети.

У нас были истории, когда ребенок говорил: “Мама, так не делай — Карпачев сказал, что это неправильно”.

Но хотя проект о воспитании, он интересен даже тем, у кого нет детей. Ведь все мы когда-то были детьми, нас воспитывали. Проект дает возможность проанализировать свое детство и его влияние на нашу сегодняшнюю жизнь. Посмотреть на своих родителей по-новому, возможно, что-то изменить в отношениях.

И самое главное, наш проект — как универсальный справочник по отношениям — не только с детьми, но и с родителями, свекрами, мужем и коллегами. Поэтому шоу находит отклик у каждого.

Андрей:

— Супермама также успешна благодаря нашему ведущему Дмитрию Карпачову. Его обожают. Мамы всегда с нетерпением ждут встречи с ним, им важно его мнение. И его оценка на финале.

Украинский контекст

— То есть, вы считаете, что этот формат работает именно у нас?

Анна:

— Да, я уверена, что этот формат не взлетел бы в Германии или Австрии. Там другая культура — более закрытая, люди не пускают камеры в свою жизнь. А мы — наоборот.

У нас высокие заборы, но мы обожаем узнавать, что за ними. Это часть нашей ментальности — немного подглядывать, немного оценивать.

Все мы немного консьержки, которые знают все обо всех. Это не осуждение — это часть социального взаимодействия.

Плюс — это опять же о женщине. У нас, с одной стороны, мужчина — глава семьи. А с другой — все понимают, что решающее слово за женщиной.

Как я люблю говорить: кто главный в прайде? Лев. Но кого боится Лев? Львицу. Потому что за своих львят она порвет любого. Она — настоящая сила. Проект Супермама — именно об этом.

— Кстати, о искренности. Часто зрители не верят, что мамы в кадре настолько открыты. Как вам удается добиться такой откровенности?

Анна:

— Честно? Я сама иногда удивляюсь. Иногда смотрю монтаж и думаю: зачем она это рассказала? Но когда уже начал говорить — хочется вылить все. И со временем героини перестают бояться критики. Потому что это — их история, их жизнь.

Каждая приходит на проект, потому что уверена: “Я — супермама”. Никто не говорит: “Я плохая, помогите”. Они искренне верят, что в их условиях они делают все самое лучшее.

Первый день — стресс. Но потом — кофе, разговоры, немного шуток. Наша команда — опытная, умеет настроить на контакт. И на второй–третий день съемок камеры уже не замечают — просто говорят. Кто может сдержать украинскую женщину, если она хочет высказаться?

Такие женщины вдохновляют

Анна:

— Меня это тоже очень лично мотивирует — такие женщины вдохновляют. Когда я слушаю их истории, не могу не удивляться.

Например, героиня из Харькова: у нее была кофейня — ее разрушили. Открыла другую — снова разрушили, сгорела. И что она говорит? Поеду в Киев, открою еще одну. Без нареканий, без драм. Она говорит это как план действий. Не плачет над руинами, не собирает обломки. Она берет новый кирпич — и строит. Это впечатляет.

Так же меня впечатляют мамы, которые решают рожать во время войны. Смотрю на соседок, которые с младенцами выбегают во время тревоги, с колясками с 12-го этажа, сами — потому что мужчины на фронте.

Это сила. Когда мы снимаем таких героинь — это не может оставить равнодушным. Ты видишь, сколько ресурсов нужно, чтобы растить ребенка в условиях войны и дарить ему счастье.

Возможно, Супермама — это и есть ресурс. Лично для меня — точно. Я бы, наверное, сошла с ума без этой работы. Это мой допинг. Когда в монтажной смеешься — значит, все получилось.

Бывает, так хохочем, что заходят из соседних комнат: Что у вас там? А это просто — смешной момент у мамы. И это настроение несет тебя домой, помогает справляться с обыденностью.

Андрей:

— Формат позволяет очень разные истории. Один выпуск — и ты плачешь, другой — смеешься, еще один — вдохновляешься. Бывает даже во время обстрела я специально смотрю программу, чтобы отвлечься.

Вот помню, как сидя в подвале просматривал один эпизод, а там как бы такая эксцентричная мама, такая забавная сцена, я смеюсь и удивляюсь этим рассказам одновременно и не слышу, как вокруг бахкает.

А в конце программы эта мама рассказывает о том, как она поборола рак, о том, сколько трагического выпало на ее долю, и мои проблемы кажутся мне уже такими ничтожными. И я уже так уважаю и восхищаюсь этой женщиной.

Ребенок должен быть счастливым

— О трансформации. Как изменились украинские мамы за последние 5 лет во время пандемии и войны?

Анна:

— Стали сильнее. Не более тревожными — наоборот. Мы перестали беспокоиться о мелочах. Увидели глобальные вещи. Изменилось мышление.

Раньше мамы спрашивали: “А не избалую ли я ребенка?” Теперь — “Мой ребенок должен быть счастлив”. Раньше — “Главное — не огорчить маму”. Теперь — “Мой ребенок — личность”. Это огромный сдвиг. И если наш проект хоть немного к этому приложил руку — значит, не зря работаем.

— За это время были ли пополнения в семьях ваших коллег из Супермам? Принимают ли они во внимание советы эксперта?

Андрей:

— Да, у меня родился сын. Я иногда сам пользуюсь советами эксперта — Карпачева. Дома обсуждаю это. Например, из последнего — мне пригодился совет, как приучить маленького ребенка чистить зубы, ведь в 1,5 года это не так просто.

Наш остров стабильности

— Расскажите о команде Супермами, кто создает один из самых популярных проектов?

Анна:

— У нас очень стабильная команда — почти 70 человек. Половина из которых работает с первого сезона. Мы знаем друг друга, съемочные группы сыграны, каждый знает, что делать даже в форс-мажоре. И я этим очень горжусь.

Потому что когда команда — как семья, тогда все получается. Вот в этом и заключается секрет успеха проекта.

Никогда не забуду, как мы собирали команду после полномасштабного вторжения (а мы начали снова работать в октябре 2022 года). Никто не спрашивал о зарплатах и условиях, все радовались, что мы снова будем вместе, что мы наконец-то можем работать — даже без света, без тепла и под обстрелами.

Супермама — это наш остров стабильности. И я благодарна всем, кто со мной на этом острове.

Андрей:

— На Супермаме я работаю с удовольствием. Команда поддержала меня в сложный период — когда я ухаживал за больной мамой. Здесь мы взаимозаменяемы, и это важно. В проекте ценится человечность: нам дают отдохнуть, быть с семьей, заниматься хобби. Например, наш режиссер — фотограф. Он имеет возможность это совмещать. На других проектах — это гораздо сложнее.

— Ваши друзья и знакомые просятся в проект в качестве участников?

Андрей:

— Часто слышу от знакомых: “Возьми меня в Супермаму”. Всегда отшучиваюсь: “Стань в очередь, запишись на кастинг, а потом я тебя сниму!”.

Но для меня главное, что все смотрят. Обсуждают на праздниках за бокалом вина. Или со своим парикмахером — значит, есть о чем говорить, значит, людям интересно!

Одна знакомая девушка узнала, что я главный режиссер, и буквально засыпала меня сообщениями — так хотела попасть в шоу. Другая — постоянно тегает в сториз, когда смотрит Супермаму, благодарит за новый сезон — и это очень приятно.

Анна:

— Я не всегда говорю, где работаю. Например, сижу в салоне на маникюре, смотрю по телевизору Супермаму — молчу. И слушаю, как другие это обсуждают. Часто они пересказывают с восторгом, добавляют что-то свое — не совсем правдивое, но искреннее. И меня это веселит.

Бывает даже забавно-неудобно. Во время родительского собрания учительница моего ребенка начала цитировать Карпачева. А другая мама вспомнила программу с ним.

А бывают и ситуации на грани абсурда. Одну нашу коллегу вызвали в школу, где учится ее ребенок, чтобы она послушала о его неудовлетворительном поведении.

Учительница долго читала нотации, а когда коллега уже пришла домой, то еще и прислала ей вслед сообщение: “Нам на педсовете показывали это видео, поучитесь и вы”. А там — фрагмент, где Дмитрий Карпачев поучает другую маму.

Человек должен быть открытым

— Как управлять съемками с четырьмя мамами?

Анна:

— Все начинается задолго до камеры — с кастинга. Если мама сомневается — редактор поможет ей определиться. Но если она не хочет — лучше не снимать. Человек должен быть открытым, иначе зритель ничего не увидит.

Но даже если она дала согласие, бывают срывы. Один пример — мама, которая очень много лет не могла забеременеть, теперь ребенок — ее смысл жизни. И она делает все, чтобы быть идеальной мамой.

Но во время съемки ее дочь взяла в рот ключи, начала их облизывать, мама этого не заметила, а когда другие мамы сделали замечание, она впала в истерику — боялась, что теперь ее покажут плохой мамой.

Хотя ситуация вполне банальная (все маленькие дети тянут все в рот), для этой мамы это был провал. И она отказалась продолжать съемку.

Мы долго ее успокаивали, я приехала, села с ней на пол, просто слушала. Объяснила, что мы не делаем шоу из боли — мы показываем жизнь. Она успокоилась, и мы продолжили.

Мы снимаем неординарных, эмоциональных людей. И конечно, бывают курьезы. Но наши редакторы и режиссеры, которые обычно мужчины, умеют с этим работать. Я обожаю наблюдать, как они общаются с женщинами — как своевременно делают комплименты, поддерживают.

А девушки-редакторы потом часто остаются подругами с героинями, ездят на дни рождения, концерты, продолжают дружить после проекта.

Будет ли суперпапа

— Благодаря Андрею, мы затронули тему отцов. Правда ли, что в 10 сезоне впервые будет папа?

Анна:

— Я давно хотела снять папу, но не могла решиться. И тут он сам заполнил анкету. Не могу раскрывать всех подробностей до выхода в эфир, но он сам воспитывает двух сыновей-подростков. Очень достойный мужчина. Он говорит: Почему есть Супермама, а нет Суперпапы? Это дискриминация! И действительно — мужчины тоже воспитывают детей.

Андрей:

— Не забывайте: у нас эксперт — папа. У него есть сын, он как мужчина тоже имеет опыт и право давать советы. Это тоже часть трансформации общества.

Раньше считалось, что воспитание — женское дело. А мы уже не раз в проекте акцентируем: это партнерство.

Анна:

— Должно быть 50 на 50. У нас был случай, когда Карпачев дал 10 баллов маме, у которой дети живут с папой. Кто-то не согласился, но это его позиция — и наша. Почему считается, что ребенок должен оставаться с мамой? А если мама сама себя нагружает, все на себе тянет — то не надо. Делитесь ответственностью.

Часто именно женщины не допускают мужчин к воспитанию. А мы говорим: это тоже его ребенок. У мужчины тоже есть руки. Может и суп сварить, и с ребенком уроки сделать.

Не уверена, что поступаю правильно

— У многих женщин, особенно мам, есть ощущение, что они должны все успевать и быть идеальными — в воспитании детей, на работе, в быту. Часто за этим стоит страх быть недостаточно хорошей мамой. Как, по вашему мнению, женщинам справиться с этим давлением?

Анна:

— Во-первых, если вы сомневаетесь, правильно ли все делаете — это уже хороший знак. Это значит, что вам не все равно. Если дети уже взрослые, и вы понимаете, что где-то ошиблись — не стоит себя съедать. Это ничего не изменит. Но можно поговорить с ребенком, сказать: “Мама была уставшая, недоученная, не всегда имела ресурс. Но я тебя люблю, давай попробуем разобраться вместе”.

Никогда не поздно долюбить своего ребенка. У нас была история: взрослая женщина говорит, что в детстве ее не долюбили, и она недавно села к маме на колени и попросила: “Долюби меня”.

Звучит забавно, но психологи говорят: “если не досидели в детстве — сидите, пока есть на чьих коленях сидеть”.

— Что вы можете пожелать украинским женщинам как представители проекта Супермама?

Андрей:

— Я желаю, чтобы они вырастили здоровые семьи. И очень хочется, чтобы их мужья, отцы, братья — вернулись домой и помогли им воспитывать счастливых, сильных украинцев.

Анна:

— Помните: ребенка нельзя перелюбить. Можно ошибиться, но если вы любите его искренне, если принимаете его со всеми недостатками — это главное. И так же нужно принять себя. Если вы всегда даете брокколи, а сегодня — чипсы — это нормально. Сегодня читмил. Все мы несовершенны.

У нас за 10 сезонов было буквально несколько мам, к которым Карпачев не имел вообще никаких замечаний. Но даже они, заходя к нему в кабинет, говорили: “Я не уверена, что делаю правильно”.

Сомнения — это прекрасно. Потому что если ты сомневаешься — ты работаешь над собой. А если ты завтра — лучше, чем сегодня — это уже победа.

