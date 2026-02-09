Мстислав Чернов вдруге став лауреатом премії Гільдії режисерів США: деталі тріумфу

Український режисер Мстислав Чернов продовжує підкорювати світовий кіноолімп. Режисер, який приніс Україні перший Оскар, знову став лауреатом престижної премії Гільдії режисерів Америки. Цього разу міжнародне визнання отримала його стрічка — 2000 метрів до Андріївки.

Про перемогу українця офіційно повідомили на сайті премії.

Історичне досягнення: друга статуетка DGA

Чернов здобув перемогу в категорії Видатне режисерське досягнення в документальному кіно. Це вже друга статуетка DGA у кар’єрі режисера. Цікаво, що у 2023 році він став тріумфатором цієї ж номінації завдяки фільму 20 днів у Маріуполі, який пізніше став світовим маніфестом трагедії українського міста.

Отримуючи нагороду, Мстислав Чернов не забув нагадати світові про тих, завдяки кому ці кадри стали можливими.

Дякую всім, хто захищає мій дім, і кожному українському режисеру, який розповідає ці історії світові, — написав Чернов у своїх соцмережах.

Про що фільм 2000 метрів до Андріївки

Нова робота Чернова — це важка та глибока рефлексія на події українського контрнаступу 2023 року. У центрі сюжету — бойове завдання одного взводу, який має звільнити село Андріївка на Донеччині. Весь шлях пролягає через невелику лісосмугу, але кожен метр цього просування дається неймовірною ціною.

Фільм досліджує не лише фізичне протистояння, а й психологічний стан бійців, які з кожним кроком усвідомлюють усю безжальність і нескінченність цієї війни.

Світова прем’єра картини відбулася зовсім нещодавно — у січні 2025 року на культовому кінофестивалі Sundance.

