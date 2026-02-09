Мстислав Чернов во второй раз стал лауреатом премии Гильдии режиссеров США: детали триумфа

Украинский режиссер Мстислав Чернов продолжает покорять мировой киноолимп. Режиссер, который принес Украине первый Оскар, снова стал лауреатом престижной Премии Гильдии режиссеров Америки. В этот раз международное признание получила его лента — 2000 метров до Андреевки.

О победе украинца официально сообщили на сайте премии.

Историческое достижение: вторая статуэтка DGA

Чернов одержал победу в категории Выдающееся режиссерское достижение в документальном кино. Это уже вторая статуэтка DGA в карьере режиссера. Интересно, что в 2023 году он стал триумфатором этой же номинации благодаря фильму 20 дней в Мариуполе, который позже стал мировым манифестом трагедии украинского города.

Получая награду, Мстислав Чернов не забыл напомнить миру о тех, благодаря кому эти кадры стали возможными.

Спасибо всем, кто защищает мой дом, и каждому украинскому режиссеру, который рассказывает эти истории миру, — написал Чернов в своих соцсетях.

О чем фильм 2000 метров до Андреевки

Новая работа Чернова — это тяжелая и глубокая рефлексия на события украинского контрнаступления 2023 года. В центре сюжета — боевая задача одного взвода, который должен освободить село Андреевка в Донецкой области. Весь путь пролегает через небольшую лесополосу, но каждый метр этого продвижения дается невероятной ценой.

Фильм исследует не только физическое противостояние, но и психологическое состояние бойцов, которые с каждым шагом осознают всю безжалостность и бесконечность этой войны.

Мировая премьера картины состоялась совсем недавно — в январе 2025 года на культовом кинофестивале Sundance.

