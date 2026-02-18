Белла Віта: скільки серій у міні-серіалі та чи планується 2 сезон

Прем’єра нового українського серіалу Белла Віта, яка відбулася 14 лютого 2026 року на телеканалі СТБ, одразу прикувала увагу глядачів драматичним сюжетом та зірковим акторським складом.

Проєкт, приурочений до Дня закоханих, розповів історію талановитої дизайнерки весільних суконь Віти Бондарчук, чиє життя кардинально змінюється після вимушеної авантюри з фіктивним шлюбом.

Попри високі рейтинги переглядів та активне обговорення у мережі, формат серіалу має свої особливості, які визначають його подальшу долю.

Белла Віта: скільки серій в серіалі

Серіал Белла Віта знятий у форматі мінісеріалу і складається всього з 4 серій. Весь проєкт був продемонстрований глядачам в один вечір — у день прем’єри. Тривалість кожного епізоду становить стандартні для українських мелодрам 45–50 хвилин.

Сюжет розгортається динамічно, охоплюючи шлях головної героїні від небезпечного обману до справжніх почуттів та складного вибору між обов’язком і коханням. Завдяки такому компактному формату історія вийшла насиченою, без зайвих затягнутих ліній, що характерно для святкових телевізійних прем’єр.

Успіх стрічки багато в чому зумовлений участю провідних українських акторів. Головну роль Віти виконала Поліна Василина, а її партнерами на знімальному майданчику стали Сергій Стрельников, який зіграв бізнесмена Сікорського, та Григорій Бакланов у ролі Роми.

Конфлікт між фальшивим статусом дружини та реальним почуттям став центром оповіді, яка завершилася логічною та емоційною розв’язкою в останній, четвертій серії.

Белла Віта: чи буде 2 сезон мінісеріалу

Офіційних планів щодо зйомок другого сезону немає. Творці проєкту від самого початку позиціонували Беллу Віта як завершену історію з чітким фіналом. Всі основні сюжетні вузли були розв’язані, а головні герої зробили свій вибір, що не залишає відкритого простору для прямого продовження без втрати якості сценарію.

Хоча у соціальних мережах часто з’являються спекулятивні ролики з назвами Белла Віта 2 сезон, вони не мають під собою офіційного підґрунтя. Проте, з огляду на популярність дуету Стрельникова та Бакланова, телеканал СТБ теоретично може розглянути можливість створення нових спільних проєктів із цими акторами в майбутньому, але вже в межах інших історій.

