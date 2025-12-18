Оскар будут смотреть все: YouTube будет транслировать церемонию с 2029 года

С 2029 года телеканал ABC потеряет право на трансляцию Оскара — с тех пор показ церемонии будет на платформе YouTube и будет бесплатным — детали читай в материале.

Трансляцию Оскара на YouTube будет с 2029 года — что известно

Соответствующее решение приняла Американская академия кинематографических искусств и наук, сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, принадлежащая Disney сеть Alphabet продолжит телетрансляцию самой популярной в мире церемонии награждения Оскар до 100 церемонии в 2028 году.

После этого трансляция будет доступна в прямом эфире и бесплатно на YouTube, а также подписчикам YouTube TV в Соединенных Штатах.

Несмотря на это, YouTube также обязан транслировать и другой связанный контент, в частности: закулисные кадры, включение из красной дорожки, объявление номинаций на премию, церемонию вручения, Мемориальную премию Ирвинга Тальберга и Гуманитарную премию Джин Гершольт.

Также мы сможем увидеть обед номинантов на Оскар, церемонию вручения студенческих Оскаров, научно-технических премий, подкасты и многое другое.

