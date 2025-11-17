Том Круз получил первый Оскар: как актер поблагодарил всех, кто его поддерживал

Американская киноакадемия вручила Тому Крузу его первый Оскар — почетную награду на церемонии Governors Awards 2025 за выдающийся вклад в кинематограф.

63-летний актер, номинированный на Оскар четырежды (за роли в Рожденном 4 июля, Джерри Магуайри, Магнолия и Лучший стрелок: Меверик), наконец-то держал статуэтку на сцене Голливуда, где эмоционально поблагодарил коллег и поклонников.

Первый Оскар легенды кино: реакция Тома Круза

В своей речи Круз отметил силу кино как инструмента, объединяющего людей:

Кино водит меня по миру. В зале мы смеемся вместе, чувствуем вместе, надеемся вместе… Поэтому создавать фильмы — это не то, что я делаю, это то, кем я являюсь.

Актер поблагодарил зрителей за поддержку, коллег-актеров, режиссеров и продюсеров, с которыми работал на протяжении карьеры, а также семьи за вдохновение.

Церемония Governors Awards, где вручают почетные Оскары, прошла в Лос-Анджелесе. Круз, звезда франшиз Миссия невыполнима и Лучший стрелок, стал одним из лауреатов наряду с другими видными деятелями кино.

Фанаты в соцсетях празднуют это событие, называя его долгожданным признанием для актера, повлиявшего на поколение киноманов.

