Фильмы о любви, которые заставляют плакать: истории, что оставляют след в душе

Любовь, пожалуй, — самое сильное из всех чувств. И тот, кто осмелился впустить её в свою душу, ощущает, как она заполняет каждую клеточку, придавая жизни высший смысл.

Но, не доведи Бог, если наступит отлив — словно вода, что уходит, любовь, исчезающая в прошлом, уносит с собой частицы души.

Если ты готов пережить это щемящее чувство вместе с героями лучших любовных мелодрам, мы подготовили для тебя подборку фильмов о любви, которые заставляют плакать.

Фильмы о любви, которые заставляют плакать

Титаник (Titanic, 1997)

Фильм, знакомый всем, но каждый раз бьёт по сердцу заново, так что есть смысл пересмотреть. Она — девушка из высшего общества, он — художник без денег и с душой, полной мечт.

Их любовь вспыхивает на борту непотопляемого лайнера, который плывёт навстречу собственной гибели. И пока холодная Атлантика поглощает корабль, ты будешь тонуть в слезах и музыке Джеймса Хорнера.

Настоящие ценности (One True Thing, 1998)

Это не история великой романтической любви, а фильм о любви в семье, той, что часто остаётся незамеченной, пока жизнь не заставляет взглянуть глубже. Фильм о любви без громких слов — любовь между матерью и дочерью, между супругами, любовь, проявляющаяся в заботе, в тишине, в повседневных мелочах. И когда приходит момент прощания, понимаешь, что именно эти мелочи и есть настоящие ценности.

Слёзы здесь — от того, что каждый видит в этих отношениях свою семью, свои невысказанные «спасибо и люблю».

Прогулка для памяти (A Walk to Remember, 2002)

Ещё один фильм, который заставит тебя вытирать слёзы. Он — хулиган, она — скромная дочь пастора. Их миры не должны были пересечься, но жизнь написала свой сценарий. Её тайна — его испытание, а их любовь — напоминание, что даже короткая жизнь может быть наполнена светом.

Гора Брокбек (Brokeback Mountain, 2005)

Два мужчины знакомятся на дикой горной пастбище и понимают, что их тянет друг к другу. В мире, где их любовь не имеет права на существование, они проживают жизнь, полную тишины, страха и тоски по тому, что могло быть. Это история, после которой долго молчишь.

P.S. Я люблю тебя (P.S. I Love You, 2007)

Когда умирает любимый муж, кажется, что вместе с ним исчезает всё. Но он оставляет серию писем, которые ведут её через боль, заставляют улыбаться и вновь учат дышать. Грустное, тёплое и нежное путешествие от утраты к принятию.

Виноваты звёзды (The Fault in Our Stars, 2014)

Два подростка, объединённые болезнью, учатся смеяться сквозь страх и любить несмотря ни на что. Их путешествие в Амстердам становится символом поиска смысла, даже когда судьба безжалостна. Это фильм о любви, который заставляет плакать, но несмотря на грусть, он и о том, как можно быть счастливым — даже когда времени почти не осталось.

История любви (Love Story, 1970)

Он — студент Гарварда, она — девушка из простой семьи. Их любовь идёт наперекор всему, но жизнь имеет другие планы. Простота этой истории делает её ещё сильнее: любить — значит принимать даже неизбежную боль.

Касабланка (Casablanca, 1942)

Классика кино. Виктор Ласло — лидер движения сопротивления, Ильза — его возлюбленная. А Рик Блейн — мужчина, чья любовь к Ильзе сильнее страха. Но от мира, который требует жертв, не убежишь. Финал, где нужно принимать решения, когда каждый путь болезнен, — хочется плакать, ведь это не просто о любви — это о том, что иногда правильно любить, отпуская.

Тени забытых предков (1965)

Настоящим шедевром украинской любовной драмы, без сомнения, является Тени забытых предков — экранизация одноимённой повести Михаила Коцюбинского в постановке Сергея Параджанова.

Это трагическая история любви Ивана и Марички, детей из враждующих гуцульских семей. Их чувство рождается среди живописных Карпат. Они готовы бросить вызов семейной вражде. Но судьба оказывается безжалостной: она разлучает влюблённых, и никакая любовь не может противостоять фатуму. Фильм, который хочется смотреть и пересматривать.

