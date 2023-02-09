Фильмы ко Дню Святого Валентина: 15 картин для романтического настроения

День Святого Валентина — главный романтический праздник, который отмечают 14 февраля. В этот день влюбленные говорят самые важные слова, дарят друг другу подарки, устраивают романтические ужины и смотрят фильмы.

Если ты уже давно пересмотрел(-а) Титаник, 50 оттенков серого, Дневник памяти, Сумерки, Три метра над уровнем неба, то эта подборка — специально для тебя! Фильмы ко Дню Святого Валентина — ищи в материале.

Дневник Бриджит Джонс

Интригующая лента, в которой главная героиня Бриджит Джонс хочет начать новую жизнь. Не так давно она отметила 30-ю годовщину жизни и продолжает потакать вредным привычкам, подчинятся людям, которым она безразлична.

Сейчас также смотрят

Девушка начинает борьбу с весом и постоянным одиночеством. В дневнике она записывает все будущие победы, но найти настоящую любовь оказывается еще труднее.

Отдых по обмену

Интересная комедия от режиссера фильма Чего хотят женщины Нэнси Мейерс. В фильме две незнакомки хотят изменить свою жизнь и найти свою любовь.

Аманда — успешная карьеристка, а Айрис — писательница из маленькой провинции в Англии.

Чтобы привнести в свою жизнь новые ощущения, они меняются на время домами. Девушки проводят Рождество не в своих домах и благодаря этому находят новых друзей, хороших знакомых и — настоящую любовь.

Маленькие женщины

Фильм — настоящее эстетическое наслаждение. История начинается во время Гражданской войны. Зрителям показывают сестер, которые живут в Массачусетсе, в небольшом городе Конкорд.

Девушки хотят начать жить самостоятельно и впервые влюбляются, впервые разочаровываются и чувствуют обиды.

Вместе с этим меняются и их взгляды на жизнь. Мелодрама снята по одноименному роману Луизы Мэй Олкотт.

Вечное сияние чистого разума

Одна из самых популярных и душераздирающих романтических лент. В фильме показано двое влюбленных, которые решили расстаться и стереть все воспоминания друг о друге.

Фильм глубоко затрагивает тему человеческих чувств, их природы и причин возникновения. В ленте свою роль прекрасно сыграл Джим Керри, который вместо комедийных персонажей воплотился в романтика и меланхолика.

Красотка

Мелодрама из 90-х, которая рассказывает историю чувств миллиардера и ночной бабочки. Главные роли сыграли одни из самых обаятельных актеров Голливуда — Ричард Гир и Джулия Робертс, которые еще не единожды в будущем встретятся на съёмочной площадке.

Турист

Турист из Америки Фрэнк приезжает в Италию. Там он хочет залечить душевные раны. В Венеции он знакомится с интересной девушкой Элизой.

Израненное сердце, похоже, готово сдаться новой возлюбленной.

Но планы Фрэнка и Элизы грубейшим образом нарушает водоворот интриг и опасностей. Главные роли сыграли Джонни Депп и Анджелина Джоли.

Ешь, молись, люби

У главной героини было много из того, о чем мечтают женщины: муж, дом, карьера. Но с возрастом она потеряла смысл жизни.

Девушка развелась и не знает, что делать дальше. Она меняет свою жизнь и путешествует по миру.

В разных странах героиня чувствовала и познавала мир. Например, в Италии она научилась получать наслаждение от еды, Индия показала силу молитвы, а Бали — искренние чувства.

Дорогой Джон



Молодая девушка и солдат Джон нежно любят друг друга, выражая свои чувства в письмах, которые для Джона — единственный источник радости на войне. Джон остается в армии и не может исполнить обещание — вернуться и жениться на девушке. Это отдаляет их друг от друга, и письма от Саванны приходят гораздо реже.

500 дней лета

В ленте показана история героя Тома Хэнсона в течение 500 дней. Рассказ начался с того, как в его офис пришла работать женщина Саммер Финн.

Их первый диалог был в лифте, когда оказолось, что у них одинаковые музыкальные вкусы.

За первой встречей была вторая, за второй еще одна, и вскоре пара начинает встречаться. Однако Саммер не хочет серьезных отношений, так как относится к ним проще и легкомысленнее Тома.

Предложение

Фильм знакомит нас с суровой Маргарет. Девушку ненавидит весь офис, из-за чего ее называют ведьмой. Но в один прекрасный день она оказывается на грани депортации в Канаду.

Поэтому ей пришлось выдумать историю, что один из сотрудников — ее жених.

Теперь девушке придется показать, какая у них пара. По сюжету их ждет семейный непростой ужин у родственников и много других приключений.

Под солнцем Тосканы

Главная героина расстается с мужем и вгоняет себя в депрессию непродолжительными отношениями. Из-за этого испортилась ее творческая сфера — женщина совсем разучилась писать.

Во время кризиса девушка послушала свою подругу и поехала на юг Италии. Под жарким солнцем Тосканы она начинает жизнь с чистого листа, покупает виллу и находит свою любовь.

Зови меня своим именем

В 80-годы в Италии живет 17-летний парень по имени Элио. Летние каникулы он проводит на вилле у родителей, американского профессора и переводчицы.

Юноша c детства начитанный и любознательный. Он разбавляет обычные летние дни, наполненные купаниями в море и флиртом с подругой Марцией, чтением и музыкой.

В один прекрасный день к нему приезжает Оливер — молодой американский ученый, ассистент отца.

До встречи с тобой

Героиня фильма живет обыденной жизнью, имея работу и парня. Но в один момент девушка теряет свою работу и сталкивается с массой сложностей. После одной встречи ее жизнь меняется в другую сторону.

В метре друг от друга

Влюбленные находятся не ближе метра друг от друга, им недоступно даже прикосновение. Но истинная любовь не знает границ. И чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушить правила.

Амели

Популярный фильм Жана-Пьера Жене о девушке с уникальной способностью. Она меняет жизни людей к лучшему.

В один день она нашла коробку с детскими вещами, которая принадлежала неизвестному мальчику.

Вернув коробку владельцу, Амели изменилась сама. Девушка делает счастливее других и сама обретает счастье и любовь.

Если тебе надоело в сотый раз кричать в экран Джеку, чтобы он вылез к Розе и не умирал в глубинах Атлантического океана, предлагаем тебе несколько хороших фильмов о любви, которые точно стоит посмотреть!

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!