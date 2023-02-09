Фільми до Дня Святого Валентина: 15 картин для романтичного настрою

День Святого Валентина — головне романтичне свято, яке відзначають 14 лютого.

У цей день закохані говорять найважливіші слова, дарують одне одному подарунки, влаштовують романтичні вечері та дивляться фільми. Якщо ти вже давно переглянув(-ла) Титанік, 50 відтінків сірого, Щоденник пам’яті, Сутінки, Три метри над рівнем неба, то ця добірка — спеціально для тебе!

Фільми до Дня Святого Валентина — шукай у матеріалі.

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Щоденник Бріджит Джонс

Гостроцікава стрічка, в якій головна героїня Бріджит Джонс хоче розпочати нове життя. Нещодавно вона відзначила 30-ту річницю життя і продовжує потурати шкідливим звичкам та підкоряється людям, яким вона байдужа.

Дівчина починає боротьбу з вагою та постійною самотністю. У щоденнику вона записує всі майбутні перемоги, але знайти справжнє кохання виявляється ще важче.

Відпочинок за обміном

Цікава комедія від режисера фільму Чого хочуть жінки Ненсі Мейєрс. У фільмі дві незнайомки хочуть змінити своє життя та знайти своє кохання.

Аманда постає успішною кар’єристкою, а Айріс — письменниця з маленької провінції в Англії.

Щоб привнести у своє життя нові відчуття, вони міняються на якийсь час будинками. Дівчата проводять Різдво не у своїх домівках і завдяки цьому знаходять нових друзів, добрих знайомих і — справжнє кохання.

Маленькі жінки

Фільм — справжня естетична насолода. Історія розпочинається під час Громадянської війни. Глядачам показують сестер, які мешкають у Массачусетсі, у невеликому місті Конкорд.

Дівчата хочуть почати жити самостійно, вперше закохуються, вперше розчаровуються та відчувають образи. З цим змінюються і їхні погляди на життя. Мелодраму знято за однойменним романом Луїзи Мей Олкотт.

Вічне сяйво чистого розуму

Одна з найпопулярніших і несамовитих романтичних стрічок. У фільмі показано двох закоханих, які вирішили розлучитися і стерти всі спогади одне про одного.

Фільм глибоко торкається теми людських почуттів, їхньої природи та причин виникнення. У стрічці свою роль чудово відіграв Джим Керрі, який замість комедійних персонажів втілився у романтика та меланхоліка.

Красуня

Мелодрама з 90-х, яка розповідає історію почуттів мільярдера та нічного метелика. Головні ролі зіграли одні з найчарівніших акторів Голлівуду — Річард Гір та Джулія Робертс, які ще не один раз у майбутньому зустрінуться на знімальному майданчику.

Турист

Турист з Америки Френк приїжджає до Італії. Там він хоче залікувати душевні рани. У Венеції він знайомиться з цікавою дівчиною Елізою. Поранене серце, схоже, готове здатися новою коханою. Але плани Френка та Елізи грубо порушує вир інтриг і небезпек. Головні ролі зіграли Джонні Депп та Анджеліна Джолі.

Їж, молися, люби

Головна героїня мала багато чого, про що мріють жінки: чоловіка, будинок, кар’єру. Але з віком вона втратила сенс існування.

Дівчина розлучилася, і не знає, що робити далі. Вона змінює своє життя та мандрує по всьому світу.

У різних країнах героїня відчувала та пізнавала світ. Наприклад, в Італії вона навчилася відчувати насолоду від їжі, Індія показала всю силу молитви, а Балі — щирі почуття.

Дорогий Джон

Молода дівчина і солдат Джон ніжно люблять одне одного, висловлюючи свої почуття у листах, які для Джона є єдиним джерелом радості на війні. Джон залишається в армії і не може виконати обіцянку повернутися та одружитися з дівчиною. Це віддаляє їх одне від одного, і листи від Савани надходять набагато рідше.

500 днів літа

У стрічці показано історію героя Тома Хенсона протягом 500 днів. Розповідь почалася з того, як до його офісу прийшла працювати жінка Саммер Фінн.

Їхній перший діалог був у ліфті, коли виявляється, що в них однакові музичні уподобання.

За першою зустріччю була друга, за другою ще одна, і незабаром пара починає зустрічатись. Однак Саммер не хоче серйозних стоунків, оскільки ставиться до них простіше і легковажніше, ніж Том.

Освідчення

Фільм розповідає про сувору Маргарет. Дівчину ненавидить весь офіс, через що її називають відьмою. Але одного дня вона опиняється на межі депортації до Канади. Тож їй довелося вигадати історію, що один зі співробітників — її наречений.

Тепер дівчині доведеться показати, яка пара. За сюжетом на них чекає сімейна непроста вечеря у родичів та багато інших пригод.

Під сонцем Тоскани

Головна героїня розлучається з чоловіком і вганяє себе у депресію нетривалими стосунками. Як наслідок, зіпсувалась її творча сфера — жінка зовсім розучилася писати.

Під час кризи дівчина послухала свою подругу та поїхала на південь Італії.

Під спекотним сонцем Тоскани вона починає життя з чистого аркуша, купує віллу і знаходить своє кохання.

Назви мене своїм ім’ям

У 80-ті роки в Італії живе 17-річний хлопець на ім’я Еліо. Літні канікули він проводить на віллі у батьків, американського професора та перекладачки.

Юнак з дитинства начитаний і допитливий, він розбавляє звичайні літні дні, наповнені купаннями в морі та фліртом з подругою Марцією, читанням та музикою.

Одного дня до нього приїжджає Олівер — молодий американський вчений, асистент батька.

До зустрічі з тобою

Героїня фільму живе повсякденним життям, маючи роботу та хлопця. Але раптово дівчина втрачає свою роботу і стикається з масою складнощів. Після однієї зустрічі її життя змінюється в інший бік.

За крок один від одного

Закохані перебувають не ближче ніж за метр один від одного, їм недоступний навіть дотик. Але справжнє кохання не знає меж. І що сильніше почуття, то більша спокуса порушити правила.

Амелі

Популярний фільм Жана-П’єра Жені про дівчину з унікальними здібностями. Вона змінює життя людей на краще. Одного дня вона знайшла коробку з дитячими речами, яка належала невідомому хлопчику.

Повернувши коробку власнику, Амелі змінилася сама. Дівчина робить щасливішими інших і сама знаходить щастя і любов.

Якщо тобі вже набридло всоте кричати в екран Джеку, щоб він виліз до Рози та не вмирав у глибинах Атлантичного океану, пропонуємо тобі кілька хороших фільмів про кохання, які точно варто переглянути!

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