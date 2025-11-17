Стиль життя Шоу-біз

Том Круз отримав перший Оскар: як актор подякував усім, хто його підтримував

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 17 Листопада 2025, 15:00 2 хв.
том круз оскар
Фото Getty Images

