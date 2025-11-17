Том Круз отримав перший Оскар: як актор подякував усім, хто його підтримував

Американська кіноакадемія вручила Тому Крузу його перший Оскар — почесну нагороду на церемонії Governors Awards 2025 року за видатний внесок у кінематограф.

63-річний актор, номінований на Оскар чотири рази (за ролі в Народженому 4 липня, Джеррі Магуайрі, Магнолія та Найкращий стрілець: Меверік), нарешті тримав статуетку на сцені Голлівуду, де емоційно подякував колегам і шанувальникам.

Перший Оскар легенди кіно: реакція Тома Круза

У своїй промові Круз наголосив на силі кіно як інструменту, що об’єднує людей:

Кіно водить мене світом. У залі ми сміємося разом, відчуваємо разом, сподіваємося разом… Тому створювати фільми — це не те, що я роблю, це те, ким я є.

Актор подякував глядачам за підтримку, колегам-акторам, режисерам і продюсерам, з якими працював упродовж кар’єри, а також родині за натхнення.

Церемонія Governors Awards, де вручають почесні Оскари, відбулася в Лос-Анджелесі. Круз, зірка франшиз Місія нездійсненна та Найкращий стрілець, став одним з лауреатів поряд з іншими видатними діячами кіно.

Фанати в соцмережах святкують цю подію, називаючи її довгоочікуваним визнанням для актора, який вплинув на покоління кіноманів.

