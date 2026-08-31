Трагедия у Вячеслава Грабового из Взвешенных и счастливых: погибли родители

В семье победителя шоу “Зважені та щасливі” Вячеслава Грабового произошла трагедия. Его родители и младший брат погибли. Сам Вячеслав сейчас находится в больнице.

Об этом 30 августа сообщила фитнес-тренер Марина Боржемская, которая была наставницей Грабового во время участия в проекте. Она призвала поддержать мужчину и помочь ему пережить утрату.

Что произошло с семьей Вячеслава Грабового

Трагедия произошла в Одессе. Вечером 29 августа в одном из многоквартирных домов Киевского района города произошла стрельба.

По предварительным данным полиции Одесской области, 50-летний мужчина применил охотничье ружье, в результате чего погибли его родители, а брат получил ранение. После этого мужчина забаррикадировался в квартире и застрелился после прибытия правоохранителей. Пострадавшего госпитализировали.

Полиция сообщала о гибели трех человек и одном пострадавшем, однако в первом официальном сообщении правоохранители не называли имен погибших или пострадавшего.

В то же время на фоне этой трагедии Марина Боржемская сообщила, что у Вячеслава Грабового погибли родители и младший брат.

У Славы из последнего сезона шоу “Зважені та щасливі” произошла трагедия. И я очень прошу всех присоединиться и поддержать его, — написала тренерка.

По ее словам, сейчас Вячеслав находится в больнице.

Тяжело даже представить, что он сейчас переживает. Славе очень нужна наша помощь и поддержка, — добавила Боржемская.

Таким образом, сообщение об утрате семьи Вячеслава появилось после информации о стрельбе в Одессе. В то же время полиция отдельно не подтверждала, что погибшие и раненый в этой стрельбе являются родственниками Грабового.

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Вячеслав Грабовой — Зважені та щасливі: что о нем известно

Вячеслав Грабовой из Зважені та щасливі стал победителем десятого сезона шоу в 2025 году. Финал проекта состоялся 28 декабря 2025 года.

Грабовый из Зважені та щасливі 2025 пришел на проект с весом 195 килограммов. При росте 178 сантиметров мужчина смог похудеть до 91 килограмма. Всего он потерял 104 килограмма — более половины своего первоначального веса.

Победа принесла ему не только новую физическую форму, но и денежный приз в размере 300 тысяч гривен.

После финала Марина Боржемская эмоционально поздравила своего подопечного и назвала его примером силы и выдержки.

— Славочка – это выдержка, сила и достоинство. Без громких слов, без показушности – только труд, характер и внутренний стержень. Его путь был ровным, честным и очень сильным. Победа, которая родилась не за один день, а шаг за шагом. По-настоящему горжусь тобой, – сказала тренерка Марина Боржемская после победы Грабового.

Именно благодаря результату в финале Слава из «Зважені та щасливі» 2025 стал абсолютным победителем сезона.

Сейчас Вячеслав находится в больнице, а его наставница просит поддержать мужчину после тяжелой утраты.

Напомним, Вячеслав Грабовой из “Зважені та щасливі” стал победителем десятого сезона шоу в 2025 году.

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