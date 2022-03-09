Украина

Удивляем мир: как под обстрелами работает энергосистема Украины и когда присоединение к европейской

Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 09 марта 2022, 08:00

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