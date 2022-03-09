Удивляем мир: как под обстрелами работает энергосистема Украины и когда присоединение к европейской

24 февраля украинская энергосистема впервые в истории отсоединилась от российской и белорусской, чтобы проверить возможность работы изолированно. Это должен был быть тест для присоединения к европейской энергосистеме в следующем году.

Тест должен был длиться 3 дня, но российское вторжение все изменило.

Поэтому уже на этой неделе украинскую энергосистему могут присоединить к европейской. Это исторический момент, к которому Украина шла 25 лет, а еще вопрос нашей безопасности. В настоящее время российская армия умышленно обстреливает электростанции, чтобы оставить многотысячные города без света.

В случае присоединения к европейской энергосистеме срочные поставки электроэнергии будут налажены из Европы.

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