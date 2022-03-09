Уничтожены дома, школы и больницы: колоссальные убытки от войны и как РФ будет их покрывать

За две недели войны в Украине разрушены полторы тысячи домов, 200 школ и около 30 больниц. Бомбы и ракеты летят в медучреждения, заполненные больными, и дома, где живут сотни детей.

Сколько ущерба нанесла Россия Украине посчитать невозможно, поскольку оккупанты продолжают уничтожать критически важные объекты инфраструктуры.

Недавно ракетным ударом была практически уничтожена новая больница в городе Изюм. В новое оборудование и обустройство комфортных условий заведения Украина вложила десятки миллионов.

Однако за все им скоро придется заплатить очень высокую цену. И правовые механизмы для этого есть. Будет возмещение утрат и для отдельных гражданских, и в целом для нашего государства за счет агрессора РФ.

Пока же Россия пытается уничтожать наши города, Украина удивляет мир и продолжает не только защищаться, но и работать. Читай о присоединении Украины к европейской энергосистеме.