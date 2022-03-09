Нове життя під землею: як 15 тис. людей нині живуть у київському метро

15 тисяч людей сьогодні ховаються від бомбардувань у київському метрополітені. Здебільшого це мешканці столиці та навколишніх міст. Загалом метро може розмістити до ста тисяч людей.

Нині про мирне життя у метро нагадують хіба рекламні сітілайти. На підлозі ковдри, люди у верхньому одязі захищаються від протягів. Діти дивляться мультики, дорослі читають.

Волонтери доставляють сюди їжу та питну воду. Бракує лише ліків проти хвороб серця та парацетамолу.

Потяги метро продовжують курсувати. Люди, які тікали сюди від обстрілів досі не можуть звикнути до цих звуків.

За цей час у київському метро навіть народжуються малюки. Раніше ми розповідали про те, як народжуються діти в бомбосховищах.