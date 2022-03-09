Новая жизнь под землей: как 15 тыс. человек сейчас живут в киевском метро

15 тысяч человек сегодня скрываются от бомбежек в киевском метрополитене. В основном это жители столицы и окрестных городов. В общей сложности метро может разместить до ста тысяч человек.

Сейчас о мирной жизни в метро напоминают разве что рекламные ситилайты. На полу одеяла, люди в верхней одежде защищаются от сквозняков. Дети смотрят мультики, взрослые читают.

Волонтеры доставляют сюда еду и питьевую воду. Не хватает только лекарства против болезней сердца и парацетамола.

Поезда метро продолжают курсировать. Люди, которые бежали сюда от обстрелов, до сих пор не могут привыкнуть к этим звукам.

За это время в киевском метро даже рождаются малыши. Раньше мы рассказывали о том, как рождаются дети в бомбоубежищах.