Украина

Новая жизнь под землей: как 15 тыс. человек сейчас живут в киевском метро

Эмма Антонюк, журналист программы Викна-новости 09 марта 2022, 11:00

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Новая жизнь под землей: как 15 тыс. человек сейчас живут в киевском метро
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Россия дала слово! В Украине открываются гуманитарные коридоры из нескольких городов
0:03:07
Евакуація з Ірпеня
Без газа, света, пищи и воды: как гражданские стали заложниками войны в Буче, Ирпене и Ворзеле
0:04:07
Українські захисники
Ситуация на фронте 09.03.22 и что происходит во временно оккупированных городах Украины
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