Может пригодиться: несколько правил, как сделать техническую воду питьевой в условиях войны

Украинские города то и дело оказываются без электроснабжения, а временами и без воды. Техническая вода не так приоритетна, а вот если нет воды питьевой — ситуация может стать критической.

Чтобы ты не оказался(-лась) в трудной ситуации, мы подготовили советы, как всегда иметь питьевую воду. На помощь придет кипячение.

Минздрав Украины рекомендует сделать запас воды для всех членов семьи в закрытых емкостях, набирать воду в бюветах, колодцах или пунктах разлива.

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Чтобы обеззаразить воду и сделать безопасной для потребления, ее обязательно нужно кипятить.

Как и сколько времени нужно кипятить воду?

Кипятить воду нужно не менее десяти минут. Так она обеззаразится.

После кипячения вода должна настояться, когда выпадет осадок — нужно убрать его.

Храни кипяченую воду только в закрытой таре.

По возможности, дополнительно очисть воду с помощью фильтра.

А вот как сделать фильтр для воды своими руками мы рассказывали раньше: ищи в материале несколько лайфхаков.

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