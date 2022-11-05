Может пригодиться: несколько правил, как сделать техническую воду питьевой в условиях войны

Украинские города то и дело оказываются без электроснабжения, а временами и без воды. Техническая вода не так приоритетна, а вот если нет воды питьевой — ситуация может стать критической.
Чтобы ты не оказался(-лась) в трудной ситуации, мы подготовили советы, как всегда иметь питьевую воду. На помощь придет кипячение.
Минздрав Украины рекомендует сделать запас воды для всех членов семьи в закрытых емкостях, набирать воду в бюветах, колодцах или пунктах разлива.
Чтобы обеззаразить воду и сделать безопасной для потребления, ее обязательно нужно кипятить.
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А вот как сделать фильтр для воды своими руками мы рассказывали раньше: ищи в материале несколько лайфхаков.
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