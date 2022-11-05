Може стати у пригоді: кілька правил, як зробити технічну воду питною в умовах війни

Українські міста раз у раз опиняються без електропостачання, а часом і без води. Технічна вода не є пріоритетною, а ось якщо немає води питної — ситуація може стати критичною.
Аби ти не опинився(-лася) у скрутній ситуації, ми підготували поради, як завжди мати питну воду. На допомогу прийде кип’ятіння.
МОЗ України рекомендує мати запас води для всіх членів родини у закритих місткостях, набирати воду в бюветах, колодязях чи пунктах розливу.
Щоб знезаразити воду та зробити її безпечною для споживання — обов’язково кип’ятити її.
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А ось як зробити фільтр для води власноруч ми розповідали раніше: шукай у матеріалі кілька лайфхаків.
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