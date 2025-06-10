Для тебя Война в Украине

Взрывы не утихают всю ночь… Киев под атакой дронов — первые последствия

Ирина Танасийчук, журналист сайта 10 июня 2025, 03:20
новости киева

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