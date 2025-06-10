Взрывы не утихают всю ночь… Киев под атакой дронов — первые последствия

Киев находится под массированной атакой дронов и баллистики — взрывы слышны во всех районах. Мэр Виталий Кличко и городская военная администрация рассказали о первых последствиях для столицы. Новости Киева: последствия ударов 10 июня В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения в Деснянском, Оболонском, Шевченковском, Подольском, Дарницком районах. Там упали обломки сбитых целей, весь масштаб разрушений сейчас неизвестен, работа ПВО в городе продолжается. Дарницкий район Известно о первом пострадавшем в Дарницком районе, его осматривают, сообщил Кличко. В результате атаки возник пожар в нежилом здании. Зафиксировано разрушение жилого дома, предварительно без возгорания. Остатки БПЛА также упали в зеленой зоне. Есть частичное разрушение в нежилой зоне, повреждение в гаражном кооперативе и возгорание складских помещений. Также горит лесополоса по другому адресу. В еще одном жилом доме возник пожар. Голосеевский район В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков дрона на территории нежилого здания, написал глава КМВА Тимур Ткаченко. Кроме того, есть разрушение в бизнес-центре. Оболонский район В Оболонском районе обломки БПЛА упали на территорию одной из школ. Есть повреждения двух этажей жилого дома, возгорание в офисном здании, падение обломков на открытой местности и разрушение жилого дома. В одном из жилых массивов горит помещение аптеки. Медики дежурят на месте. Шевченковский район В Шевченковском районе горели автомобили. Также горит балкон жилого дома. Есть пострадавшая женщина, ей оказывают помощь. Читать по теме Удар по роддому в Одессе: россияне атаковали город беспилотниками Кроме роддома повреждения фиксируют в станции экстренной медицинской помощи. Деснянский район В результате падения частей БпЛА загорелся автомобиль. Подольский район Есть повреждения нежилых помещений. Напомним, что в Сумской области объявили обязательную эвакуацию в связи с постоянными обстрелами. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Киев Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter