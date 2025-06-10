Взрывы не утихают всю ночь… Киев под атакой дронов — первые последствия

Киев находится под массированной атакой дронов и баллистики — взрывы слышны во всех районах. Мэр Виталий Кличко и городская военная администрация рассказали о первых последствиях для столицы.

Новости Киева: последствия ударов 10 июня

В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения в Деснянском, Оболонском, Шевченковском, Подольском, Дарницком районах.

Там упали обломки сбитых целей, весь масштаб разрушений сейчас неизвестен, работа ПВО в городе продолжается.

Дарницкий район

Известно о первом пострадавшем в Дарницком районе, его осматривают, сообщил Кличко. В результате атаки возник пожар в нежилом здании. Зафиксировано разрушение жилого дома, предварительно без возгорания.

Остатки БПЛА также упали в зеленой зоне. Есть частичное разрушение в нежилой зоне, повреждение в гаражном кооперативе и возгорание складских помещений.

Также горит лесополоса по другому адресу. В еще одном жилом доме возник пожар.

Голосеевский район

В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков дрона на территории нежилого здания, написал глава КМВА Тимур Ткаченко. Кроме того, есть разрушение в бизнес-центре.

Оболонский район

В Оболонском районе обломки БПЛА упали на территорию одной из школ.

Есть повреждения двух этажей жилого дома, возгорание в офисном здании, падение обломков на открытой местности и разрушение жилого дома.

В одном из жилых массивов горит помещение аптеки. Медики дежурят на месте.

Шевченковский район

В Шевченковском районе горели автомобили. Также горит балкон жилого дома. Есть пострадавшая женщина, ей оказывают помощь.

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Деснянский район

В результате падения частей БпЛА загорелся автомобиль.

Подольский район

Есть повреждения нежилых помещений.

Напомним, что в Сумской области объявили обязательную эвакуацию в связи с постоянными обстрелами.

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