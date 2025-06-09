Для тебя Война в Украине

Удар по роддому в Одессе: россияне атаковали город беспилотниками

Ирина Танасийчук, журналист сайта 10 июня 2025, 02:48
Удар по роддому в Одессе: россияне атаковали город беспилотниками

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