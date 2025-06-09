Около часа ночи Россия атаковала Одессу беспилотниками. В результате ударов есть попадание в здание роддома и других объектов.

Одесса под атакой БпЛА: поврежден роддом

Обновлено (03:40): в результате атаки есть погибший и, по меньшей мере, четверо раненых, сообщили в ОВА. Известно, что погиб 59-летний мужчина.

Разрушены и повреждены жилые дома в центре Одессы. Также полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи. Есть поврежденные кареты скорой помощи. Пострадавших посреди персонала нет.

Все службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки. Правоохранители документируют российское преступление.

Удар по роддому в Одессе: россияне атаковали город беспилотниками / 9 Фотографий

Мэр Одессы Геннадий Труханов добавил, что разрушения жилого дома, где были попадания, значительны, их оценку проведут утром. Людям уже предлагают временное размещение.

Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и пожара.

— В частности, россияне попали в роддом, станцию ​​экстренной медицинской помощи и жилые дома.

Отмечается, что в родильном обошлось без пострадавших. Пациенты и персонал успели эвакуироваться. По другим локациям информация уточняется.

Удар по роддому в Одессе: россияне атаковали город беспилотниками / 6 Фотографий

Напомним, что из-за повышенной опасности в Сумской области объявили обязательную эвакуацию в нескольких громадах.

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