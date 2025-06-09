Дубно под атакой россиян: что известно об обстреле небольшого города на Западе

В Украине нет безопасных мест, даже относительно. Ведь каждую ночь для всех нас может оказаться под небом, что горит от взрывов. Россияне начали целиться по Западу страны, в ночь на 9 июня сильно пострадало Дубно.

Что известно об обстреле Дубно и есть ли пострадавшие, рассказываем дальше в материале.

Дубно: обстрел ракетами и Шахедами

Атака россиян этой ночью была направлена ​​на Дубно Ровенской области и областной центр Ровно.

По сообщению главы областной ОВА Александра Коваля, это была тяжелая ночь для региона.

— Очень тяжелая ночь для Ровенской области. Наша область пережила мощный воздушный удар врага.

По предварительной информации, один гражданский ранен, — отметил Коваль.

В настоящее время на месте работают представители Сил обороны и других служб.

Мэр города Ровно Александр Третьяк добавил, что эта ночь была самой сложной для региона.

— Самая масштабная атака на Ровенскую область. Сегодня наша область пережила одну из самых жестких ночей: десятки Шахедов и ракеты атаковали наш регион, — написал он.

Накануне Россия атаковала Харьков, там тоже заявляли о самом масштабном обстреле.

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