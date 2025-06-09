Для тебя Война в Украине

Дубно под атакой россиян: что известно об обстреле небольшого города на Западе

Виктория Мельник, журналист сайта 09 июня 2025, 08:22
Дубно

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