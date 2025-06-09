Дубно под атакой россиян: что известно об обстреле небольшого города на Западе

В Украине нет безопасных мест, даже относительно. Ведь каждую ночь для всех нас может оказаться под небом, что горит от взрывов. Россияне начали целиться по Западу страны, в ночь на 9 июня сильно пострадало Дубно. Что известно об обстреле Дубно и есть ли пострадавшие, рассказываем дальше в материале. Дубно: обстрел ракетами и Шахедами Атака россиян этой ночью была направлена на Дубно Ровенской области и областной центр Ровно.По сообщению главы областной ОВА Александра Коваля, это была тяжелая ночь для региона. — Очень тяжелая ночь для Ровенской области. Наша область пережила мощный воздушный удар врага. По предварительной информации, один гражданский ранен, — отметил Коваль. В настоящее время на месте работают представители Сил обороны и других служб. Читать по теме На людях тренируют удары дронами. Как медики Никополя держатся, несмотря на длительную усталость Дроны пытаются ударить точечно — в группы людей или транспорта. Мэр города Ровно Александр Третьяк добавил, что эта ночь была самой сложной для региона. — Самая масштабная атака на Ровенскую область. Сегодня наша область пережила одну из самых жестких ночей: десятки Шахедов и ракеты атаковали наш регион, — написал он. Накануне Россия атаковала Харьков, там тоже заявляли о самом масштабном обстреле. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Ровно, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter