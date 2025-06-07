Для тебя Война в Украине

Все выгорело дотла…Российский обстрел Харькова забрал жизни

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 07 июня 2025, 08:44
Все выгорело дотла…Российский обстрел Харькова забрал жизни

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