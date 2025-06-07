РФ продолжает своими действиями отвергать любые мирные инициативы и доказывать свою террористическую сущность. Ночью враг совершил массовый обстрел Харькова и пригород беспилотниками, авиабомбами и ракетами. Об этом сообщает ГСЧС.

Обстрел Харькова 7 июня: детали

В результате вражеских обстрелов погибли 3 человека, еще 21 человек получил ранения, среди них двое детей: полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Спасателям удалось достать из-под завалов женщину.

Одно из попаданий — в жилую многоэтажку. В результате чего загорелись 12 квартир на верхних 7, 8 и 9 этажах.

Также известно, что повреждены частные дома, гражданское предприятие и другие объекты.

Кроме того, на окраине Харькова в результате попадания трех Шахедов в заброшенное здание коровника и 5 БпЛА на открытую территорию, вспыхнул пожар. Об этом пишет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На местах работают все необходимые службы.

Работы по ликвидации последствий обстрелов продолжаются.

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Все выгорело дотла…Российский обстрел Харькова забрал жизни / 4 Фотографии

Беспощадно обстреливает враг и Днепропетровскую область, в том числе Павлоград, Марганец и Никополь. Кое-где, местные говорят, что там россияне тренируются на местных и делают на них сбросы с дронов. Читай как медики как медики Никополя спасают людей от вражеских ударов.

Фото: ГСЧС Харьковской области, Олег Синегубов

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