РФ продолжает своими действиями отвергать любые мирные инициативы и доказывать свою террористическую сущность. Ночью враг совершил массовый обстрел Харькова и пригород беспилотниками, авиабомбами и ракетами. Об этом сообщает ГСЧС. Обстрел Харькова 7 июня: детали В результате вражеских обстрелов погибли 3 человека, еще 21 человек получил ранения, среди них двое детей: полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Спасателям удалось достать из-под завалов женщину.Одно из попаданий — в жилую многоэтажку. В результате чего загорелись 12 квартир на верхних 7, 8 и 9 этажах. Также известно, что повреждены частные дома, гражданское предприятие и другие объекты. Читать по теме Луцк, Тернополь, Киев: массированная атака на Украину и последствия (ОБНОВЛЕНО) Что известно о массированной атаке: читай в материале. Кроме того, на окраине Харькова в результате попадания трех Шахедов в заброшенное здание коровника и 5 БпЛА на открытую территорию, вспыхнул пожар. Об этом пишет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. На местах работают все необходимые службы. Работы по ликвидации последствий обстрелов продолжаются. Последствия обстрела Харькова: фото Все выгорело дотла…Российский обстрел Харькова забрал жизни / 4 Фотографии Беспощадно обстреливает враг и Днепропетровскую область, в том числе Павлоград, Марганец и Никополь. Кое-где, местные говорят, что там россияне тренируются на местных и делают на них сбросы с дронов. Читай как медики как медики Никополя спасают людей от вражеских ударов. Фото: ГСЧС Харьковской области, Олег Синегубов А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Харьков Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter