РФ продовжує своїми діями відкидувати будь-які мирні ініціативи й доводити свою терористичну сутність. В ніч на 7 червня ворог здійснив масовий обстріл Харкова та передмістя безпілотниками, авіабомбами та ракетами. Про це повідомляє ДСНС.

Обстріл Харкова 7 червня: деталі

Внаслідок ворожих обстрілів загинули 3 людини, ще 21 особа дістала поранення, серед них двоє дітей: півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів жінку.

Одне з влучань — у житлову багатоповерхівку. Внаслідок чого загорілося 12 квартир на верхніх 7, 8 та 9 поверхах.

Також відомо, що пошкоджено приватні будинки, цивільне підприємство та інші об’єкти.

Крім того, на околиці Харкова внаслідок влучання трьох Шахедів в покинуту будівлю коровника та 5 БпЛА на відкриту територію, спалахнула пожежа. Про це пише очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На місцях працюють всі необхідні служби.

Роботи з ліквідації наслідків обстрілів тривають.

Наслідки обстрілу Харкова: фото

Усе вигоріло вщент…Російський обстріл Харкова забрав життя / 4 Фотографії

Нещадно обстрілює ворог і Дніпропетровську область, зокрема Павлоград, Марганець і Нікополь. Подекуди, місцеві кажуть, що там росіяни тренуються на місцевих і роблять на них скиди з дронів. Читай, як медики Нікополя рятують людей від ворожих ударів.

Фото: ДСНС Харківщини, Олег Синєгубов

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