Для тебе Війна в Україні

Усе вигоріло вщент…Російський обстріл Харкова забрав життя

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 07 Червня 2025, 08:44
Усе вигоріло вщент…Російський обстріл Харкова забрав життя

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