Для тебе Війна в Україні

Дубно під атакою росіян: що відомо про обстріл невеликого міста на Заході

Вікторія Мельник, журналістка сайту 09 Червня 2025, 08:22
Дубно

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