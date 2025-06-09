Дубно під атакою росіян: що відомо про обстріл невеликого міста на Заході

В Україні немає безпечних місць, навіть відносно. Адже щоночі кожен (-а) з нас може опинитися під небом, що горить від вибухів. Росіяни почали цілитися по Заходу країни, у ніч на 9 червня сильно постраждало Дубно.

Що відомо про обстріл Дубно та чи є постраждалі, розповідаємо далі у матеріалі.

Дубно: обстріл ракетами та Шахедами

Атака росіян цієї ночі була спрямована на Дубно, що у Рівненській області, та обласний центр Рівне.

За повідомленням очільника обласної ОВА Олександра Коваля, це була важка ніч для регіону.

— Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей.

За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена, — зазначив Коваль.

Наразі на місці працюють представники Сил оборони та інших служб.

Мер міста Рівне Олександр Третяк також додав, що ця ніч була найскладнішою для регіону.

— Наймасштабніша атака на Рівненщину. Сьогодні наша область пережила одну з найжорсткіших ночей: десятки Шахедів і ракети атакували наш регіон, — написав він.

Напередодні Росія атакувала Харків, там теж заявляли про наймасштабніший обстріл. Читай подробиці за посиланням.

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