Близько першої години ночі Росія атакувала Одесу безпілотниками. Внаслідок ударів є влучання в будівлю пологового будинку та інших об’єктів.

Одеса під атакою БпЛА: пошкоджено пологовий

Оновлено (08:30): Офіс Генпрокурора повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки гостра реакція на стрес.

Попередньо встановлено, що РФ застосувала понад 10 БпЛА. Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.

Удар по пологовому будинку в Одесі: росіяни атакували місто безпілотниками / 9 Фотографій

Оновлено (03:40): внаслідок атаки є загиблий і, щонайменше, четверо поранених, повідомили в ОВА. Відомо, що загинув 59-річний чоловік.

Зруйновані та пошкоджені житлові будинки у середмісті Одеси. Також вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.

Всі служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці документують російський злочин.

Удар по пологовому будинку в Одесі: росіяни атакували місто безпілотниками / 9 Фотографій

Мер Одеси Геннадій Труханов додав, що руйнування житлового будинку, де було влучання, значні, їх оцінку проведуть зранку. Людям уже пропонують тимчасове розміщення.

Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури та пожежі.

— Зокрема росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки.

Зазначається, що у пологовому обійшлося без постраждалих. Пацієнти та персонал встигли евакуюватися. Щодо інших локацій інформація уточнюється.

Удар по пологовому будинку в Одесі: росіяни атакували місто безпілотниками / 6 Фотографій

Нагадаємо, що через підвищену небезпеку в Сумській області оголосили обов’язкову евакуацію в кількох громадах.

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