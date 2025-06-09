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Удар по пологовому будинку в Одесі: росіяни атакували місто безпілотниками

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 10 Червня 2025, 02:48
Удар по пологовому будинку в Одесі: росіяни атакували місто безпілотниками

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