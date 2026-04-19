Хто покинув МастерШеф 17 у 14 випуску: європейська гастрономія та “останній гість закладу”

На телеканалі СТБ відбулися чергові випуски 17-го сезону кулінарного проєкту МастерШеф, які занурили аматорів в атмосферу європейських гастрономічних традицій та перевірили їхню витривалість.

Цей тиждень запам’ятався глядачам не лише вишуканими стравами, а й нестандартними випробуваннями, що імітували реальні виклики професійної кухні.

Як пройшов 14 випуск МастерШеф 17

Розпочався тиждень із конкурсу, який перетворив кухню проєкту на затишну, але дещо захаращену “квартиру”. Працюючи в парах, учасники мали довести, що вони є справжньою родиною.

Формат випробування виявився незвичним: доки один із партнерів готував класичний домашній закритий пиріг із начинкою, інший мав забезпечити чистоту на робочому місці, виконуючи роль відповідального за прибирання.

Далі на аматорів чекала велика італійська подорож, присвячена мистецтву приготування пасти. Завдання було багатоетапним: спершу кулінари змагалися в майстерності замішування тіста.

Кожна заготовка проходила ретельну перевірку Володимира Ярославського, і лише після його “так” учасники отримували право обрати один із 12 складних різновидів пасти для фінальної презентації.

Психологічного напруження додав фактор швидкості — той, хто завершив роботу з тістом останнім, автоматично отримав чорний фартух ще до початку основного етапу приготування.

Французький етап випробувань став перевіркою не лише кулінарних навичок, а й інтелектуального рівня учасників. Основним інгредієнтом для страв високої кухні цього разу стали мізки.

Ситуація ускладнювалася тим, що комора була зачинена, а необхідні продукти аматори “купували” за власну ерудицію. Тільки давши правильні відповіді на запитання, вони могли обрати інгредієнти з фуд-гірки та розпочати роботу над своїми версіями французьких делікатесів.

Хто покинув МастерШеф 17 в 14 випуску

Фінальним та найбільш емоційним моментом тижня стала битва чорних фартухів, присвячена концепції “останнього гостя закладу”. Кулінари мали відтворити реальний стан шеф-кухаря під кінець важкої зміни: коли сили на межі, але клієнт очікує на шедевр.

Аби максимально занурити учасників у стан фізичної втоми, вони готували з додатковими навантаженнями на руках та ногах. При цьому саме кулінарне завдання було визначене випадковим жеребом, що додало фатальності боротьбі за право залишитися в проєкті.

Попри виснажливу битву чорних фартухів, цей тиждень на проєкті завершився без втрат, адже судді вирішили не прощатися з жодним із учасників.

Неймовірна воля до перемоги та високий рівень страв для останнього гостя переконали шефів дати кожному другий шанс. Таким чином, боротьба за звання найкращого кухаря продовжилася в повному складі.

