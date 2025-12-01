Зоотрополіс 3 — що відомо про можливе продовження: оптимістичні новини для фанів

Мультфільм, після перегляду якого хочеться одразу пакувати валізи й переїжджати у Зоотрополіс! І якщо ти щойно подивився (-лася) другу частину, то точно переймаєшся питанням, чи вийде Зоотрополіс 3.

Чи дадуть продюсери шанс новим пригодам звірів – ми зібрали для тебе усю актуальну інформацію.

Чи зніматимуть Зоотрополіс 3

У творців фільму точно є ідеї для третьої частини.

За словами керівників анімації, у світі Зоотрополіс 2 залишились райони, які поки не досліджені — зокрема Нічний квартал та нові біоми міста, які б точно могли стати основою для продовження історії.

Згодні з цим і актори Джинніфер Ґудвін та Джейсон Бейтман, які озвучують головних героїв. Вони вважають, що остання таємнича сцена Зоотрополіс 2 прозоро натякає на розвиток іншого сюжету.

Дозволимо собі невеличкий спойлер: у фіналі Зоотрополіс 2 Джуді Гопс опиняється вдома з чарівною ручкою-морквинкою, яку Нік повернув їй з запискою: Люблю тебе, напарнице.

І тут — опа! — на підвіконня падає перо. Хтось новенький збирається влаштувати переполох? Здається, третій фільм готує глядачам пташиний детектив!

Та, як відомо, у творців — свої, а у продюсерів — свої розрахунки, фінансові:

Якщо друга частина захопить глядачів і матиме популярність, для студії буде сенс розвивати франшизу.

Від початку створення стрічка стала великим хітом, тож повернення героїв і через багато років часто приносить успіх.

Щоправда:

Walt Disney Animation Studios поки офіційно не підтвердила початок роботи над третьою частиною.

Не оголошено жодних дат, немає трейлера і ніяких офіційних заяв, що Зоотрополіс 3 перебуває в розробці.

Між першою і другою частиною пройшло майже десять років, тож питання лишається відкритим: чи вирішить Disney вкладатися у ще один великий проект?

Але налаштовуємося оптимістично і чекаємо! А для тих, хто лише планує долучитися до комедійно-пригодницького світу Зоотрополіс скажемо, що це — просто вибухово яскравий мультфільм, детективом в якому стає кролиця.

За сюжетом Джуді Гопс — перша кролиця-поліцейська, яка в компанії із хитрим, але дуже чарівним лисом Ніком Вайлдом розкриває велику змову. І це лише початок пригод!

