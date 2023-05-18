Дошкуляють кашель та чхання? Як відрізнити алергію від застуди: основні відмінності та симптоми

Весною під час різких перепадів температури й зміни погоди багато людей помічають у себе симптоми застуди.
Наприклад, закладеність носа, пирхота у горлі, чхання, кашель. Але не завжди ці ознаки свідчать про застуду. Іноді під маскою вірусної інфекції ховається алергія. Як відрізнити алергію від застуди — читай у матеріалі.
Лікарка-педіатр Любов Білевич зазначає, що застудні захворювання — поширене явище, особливо у дітей. Актуальними вони є й у весняний період. Проте в цей сезон з’являється ще одна група захворювань, яка може бути схожою на застуду — алергія. То як відрізнити одне від одного?
Вони посилюються під час контакту з алергічним фактором. Найчастіше це відбувається після прогулянок на вулиці, де можна вдихнути рослинні алергени.
За словами лікарки, лихоманка найчастіше сигналізує саме про інфекційне захворювання, для алергії цей симптом — рідкість.
Свербіння очей та чхання більш характерно для алергії. Також відстежуй, коли погіршуються симптоми. Прояви застуди не погіршуються після прогулянок на вулиці чи контакту з тваринами або рослинами.
Свербіння очей та чхання більш характерно для алергії. Також відстежуй, коли погіршуються симптоми. Прояви застуди не погіршуються після прогулянок на вулиці чи контакту з тваринами або рослинами.
У будь-якому разі краще звернутися до лікаря. Адже можеш самостійно почати лікувати алергію, а виявиться, що це застуда. І навпаки. Тому не займайся самолікуванням.
У разі появи симптомів застуди в нас виникає доволі природне бажання їх позбутися. Адже біль у горлі, закладений ніс і чхання заважають зосередитися на роботі чи насолоджуватися дозвіллям.
Хоч застуду спричиняє понад 200 вірусів, найчастішими збудниками є риновіруси. Оскільки медикаментів, що боролися б з усіма їх штамами, поки не існує, а антибіотики проти вірусних інфекцій не застосовують, лікування є симптоматичним і поєднується з тимчасовою корекцією способу життя. Є прості поради, що допоможуть полегшити прояви хвороби.
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