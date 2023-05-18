Дошкуляють кашель та чхання? Як відрізнити алергію від застуди: основні відмінності та симптоми

Весною під час різких перепадів температури й зміни погоди багато людей помічають у себе симптоми застуди.

Наприклад, закладеність носа, пирхота у горлі, чхання, кашель. Але не завжди ці ознаки свідчать про застуду. Іноді під маскою вірусної інфекції ховається алергія. Як відрізнити алергію від застуди — читай у матеріалі.

Як відрізнити алергію від застуди: головні відмінності

Лікарка-педіатр Любов Білевич зазначає, що застудні захворювання — поширене явище, особливо у дітей. Актуальними вони є й у весняний період. Проте в цей сезон з’являється ще одна група захворювань, яка може бути схожою на застуду — алергія. То як відрізнити одне від одного?

Алергія супроводжується такими симптомами:

свербіж очей та сльозотеча;

нежить та закладеність носа;

чхання.

Вони посилюються під час контакту з алергічним фактором. Найчастіше це відбувається після прогулянок на вулиці, де можна вдихнути рослинні алергени.

Для застуди характерний:

кашель;

закладеність носа, незначні виділення;

біль у горлі;

підвищена втомлюваність;

лихоманка;

біль у м’язах.

За словами лікарки, лихоманка найчастіше сигналізує саме про інфекційне захворювання, для алергії цей симптом — рідкість.

Свербіння очей та чхання більш характерно для алергії. Також відстежуй, коли погіршуються симптоми. Прояви застуди не погіршуються після прогулянок на вулиці чи контакту з тваринами або рослинами.

У будь-якому разі краще звернутися до лікаря. Адже можеш самостійно почати лікувати алергію, а виявиться, що це застуда. І навпаки. Тому не займайся самолікуванням.

Застуда: що робити

У разі появи симптомів застуди в нас виникає доволі природне бажання їх позбутися. Адже біль у горлі, закладений ніс і чхання заважають зосередитися на роботі чи насолоджуватися дозвіллям.

Хоч застуду спричиняє понад 200 вірусів, найчастішими збудниками є риновіруси. Оскільки медикаментів, що боролися б з усіма їх штамами, поки не існує, а антибіотики проти вірусних інфекцій не застосовують, лікування є симптоматичним і поєднується з тимчасовою корекцією способу життя. Є прості поради, що допоможуть полегшити прояви хвороби.

Занедужавши, лишайся вдома — ослаблений організм більше схильний до інфекцій, здатних погіршити стан здоров’я. Пий багато рідини — теплі напої заспокоюють хворе горло і допомагають почуватися краще. Зволожуй повітря, щоб розрідити слиз у носових пазухах і полегшити його відтік. Дихання вологим повітрям також допомагає позбутися відчуття сухості в носі. Висипайся. Дослідження показують, що під час сну організм виробляє білки цитокіни, незамінні у боротьбі з інфекціями та запаленнями. Використовуй сольові назальні краплі чи спреї, адже вони сприяють розрідженню та ліпшому вимиванню слизу з носових ходів, позбавляючи закладеності. Приймай гарячий душ або ванну. Вдихання теплої пари теж розріджує слиз і покращує його відтік. Вживай продукти, багаті на вітамін С: ківі, цитрусові, смородину, броколі тощо. Звичайну застуду можна подолати самотужки, проте кожен випадок індивідуальний. Контролюй самопочуття та у разі його погіршення звертайся до лікаря.

Якщо ж ти не можеш піти до лікаря або купити необхідні ліки, тому що ти за кордоном, тобі точно стане в пригоді наш матеріал про аналоги українських ліків в Польщі.