Донимают кашель и чихание? Как отличить аллергию от простуды: основные отличия и симптомы

Весной, при резких перепадах температуры и смене погоды, многие люди замечают у себя симптомы простуды. Например, заложенность носа, фырканье в горле, чихание, кашель.

Но не всегда эти признаки свидетельствуют о простуде. Иногда под маской вирусной инфекции скрывается аллергия. Как отличить аллергию от простуды — читай в материале.

Как отличить аллергию от простуды: главные отличия

Врач-педиатр Любовь Белевич отмечает, что простудные заболевания — распространенное явление, особенно у детей. Актуальны они и в весенний период, однако в этот сезон появляется еще одна группа заболеваний, которая может походить на простуду — аллергия. Так как отличить одно от другого?

Аллергия сопровождается следующими симптомами:

зуд глаз и слезотечение;

насморк и заложенность носа;

чихание.

Все эти симптомы усугубляются при контакте с аллергическим фактором. Чаще это происходит после прогулок на улице, где можно вдохнуть растительные аллергены.

Для простуды характерны:

кашель;

заложенность носа, незначительные выделения;

боль в горле;

повышенная утомляемость;

лихорадка;

боли в мышцах.

По словам врача, лихорадка чаще всего сигнализирует именно об инфекционном заболевании, при аллергии этот симптом — редкость.

Зуд глаз и чихание более характерно для аллергии. Также отслеживай, когда усугубляются симптомы. Проявления простуды не ухудшаются после прогулок по улице или контакта с животными или растениями.

В любом случае лучше обратиться к врачу. Ведь можешь самостоятельно начать лечить аллергию, а окажется, что это простуда. И наоборот. Поэтому не занимайся самолечением.

Простуда: что делать

При появлении симптомов простуды у нас возникает достаточно естественное желание от них избавиться. Боль в горле, заложенный нос и чихание мешают сосредоточиться на работе или наслаждаться досугом.

Хотя простуду вызывает более 200 вирусов, наиболее частыми возбудителями являются риновирусы. Поскольку медикаментов, которые боролись бы со всеми их штаммами, пока не существует, а антибиотики против вирусных инфекций не применяют, лечение является симптоматическим и сочетается с временной коррекцией образа жизни. Есть простые советы, которые помогут облегчить проявления болезни.

Заболев, оставайся дома — ослабленный организм больше подвержен инфекциям, способным ухудшить состояние здоровья. Пей много жидкости — теплые напитки успокаивают больное горло и помогают почувствовать себя лучше. Увлажняй воздух, чтобы разредить слизь в носовых пазухах и облегчить его отток. Дыхание влажным воздухом также помогает избавиться от ощущения сухости в носу. Высыпайся. Исследования показывают, что во время сна наш организм производит цитокины, незаменимые в борьбе с инфекциями и воспалениями. Используй солевые назальные капли или спреи, они способствуют разжижению и лучшему вымыванию слизи из носовых ходов, избавляют от заложенности. Принимай горячий душ или ванную. Вдыхание теплого пара тоже разжижает слизь и улучшает его отток. Употребляй продукты, богатые витамином С: киви, цитрусовые, смородину, брокколи и т.д. Обычную простуду можно преодолеть самостоятельно, однако каждый случай индивидуален. Контролируй самочувствие и при его ухудшении обращайся к врачу.

Если же ты не можешь пойти к врачу или купить необходимое лекарство, потому что ты за границей, то тебе точно пригодится наш материал об аналогах украинских лекарств в Польше.