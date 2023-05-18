Донимают кашель и чихание? Как отличить аллергию от простуды: основные отличия и симптомы

Весной, при резких перепадах температуры и смене погоды, многие люди замечают у себя симптомы простуды. Например, заложенность носа, фырканье в горле, чихание, кашель.
Но не всегда эти признаки свидетельствуют о простуде. Иногда под маской вирусной инфекции скрывается аллергия. Как отличить аллергию от простуды — читай в материале.
Врач-педиатр Любовь Белевич отмечает, что простудные заболевания — распространенное явление, особенно у детей. Актуальны они и в весенний период, однако в этот сезон появляется еще одна группа заболеваний, которая может походить на простуду — аллергия. Так как отличить одно от другого?
Все эти симптомы усугубляются при контакте с аллергическим фактором. Чаще это происходит после прогулок на улице, где можно вдохнуть растительные аллергены.
По словам врача, лихорадка чаще всего сигнализирует именно об инфекционном заболевании, при аллергии этот симптом — редкость.
Зуд глаз и чихание более характерно для аллергии. Также отслеживай, когда усугубляются симптомы. Проявления простуды не ухудшаются после прогулок по улице или контакта с животными или растениями.
Зуд глаз и чихание более характерно для аллергии. Также отслеживай, когда усугубляются симптомы. Проявления простуды не ухудшаются после прогулок по улице или контакта с животными или растениями.
В любом случае лучше обратиться к врачу. Ведь можешь самостоятельно начать лечить аллергию, а окажется, что это простуда. И наоборот. Поэтому не занимайся самолечением.
При появлении симптомов простуды у нас возникает достаточно естественное желание от них избавиться. Боль в горле, заложенный нос и чихание мешают сосредоточиться на работе или наслаждаться досугом.
Хотя простуду вызывает более 200 вирусов, наиболее частыми возбудителями являются риновирусы. Поскольку медикаментов, которые боролись бы со всеми их штаммами, пока не существует, а антибиотики против вирусных инфекций не применяют, лечение является симптоматическим и сочетается с временной коррекцией образа жизни. Есть простые советы, которые помогут облегчить проявления болезни.
Если же ты не можешь пойти к врачу или купить необходимое лекарство, потому что ты за границей, то тебе точно пригодится наш материал об аналогах украинских лекарств в Польше.