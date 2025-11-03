УЗ-3000: что это за программа и как будут работать бесплатные поездки

В рамках новой инициативы Зимова підтримка Укрзалізниця объявила о запуске программы УЗ-3000, которая позволит каждому украинцу бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до 3000 километров.
Что такое программа УЗ-3000
Как объяснили в Укрзалізниці, цифра 3000 километров выбрана не случайно — это приблизительная дистанция самого длинного маршрута по Украине туда и обратно.
Программа УЗ-3000 создана для того, чтобы сделать поездки по стране доступными для всех граждан, независимо от дохода или места проживания.
Мы хотим, чтобы каждый мог открыть для себя Украину, даже если это путешествие с одного края страны в другой, — отметили в компании.
Зачем вводят УЗ-3000
Помимо социальной цели, инициатива направлена на то, чтобы сбалансировать нагрузку на железную дорогу в пиковые периоды.
Бесплатные поездки будут стимулировать украинцев путешествовать в менее популярное время, что позволит избежать перегруженности рейсов в праздники или выходные.
В Укрзалізниці подчеркивают, что УЗ-3000 — это часть масштабного государственного финансирования пассажирских перевозок.
Программа должна стать стабильной основой для развития отрасли и обеспечить железнодорожникам уверенность в будущем.
Работаем, чтобы как можно быстрее запустить. Поделимся деталями уже совсем скоро, — добавили железнодорожники.
Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о запуске программы Зимова підтримка, которая предусматривает прямую финансовую помощь украинцам.
